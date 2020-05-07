В Минздраве объяснили, как выбрали заведения для испытания украинского препарата против COVID-19

В Министерстве здравоохранения заверили, что клинические испытания разрешили абсолютно в соответствии действующим принципам порядка проведения клинических испытаний. А препарат Биовен уже доказал свою эффективность в ряде других сложных заболеваний

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время ежедневного брифинга 7 мая, сообщает 24 канал.

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По ее словам, лекарственное средство Биовен уже доказало свою эффективность при ряде сложных хронических заболеваний. Министерство здравоохранения в соответствии с действующими приказами Минздрава утверждает предложение Государственного экспертного центра.

Ирина Микичак сообщила, что нужно для того, чтобы препарат утвердили на этап клинического испытания.

Ирина Микичак “Для этого фирма должна предоставить пакет соответствующих документов, в который входит согласование учреждений здравоохранения на проведение соответствующих испытаний и обязательное решение комиссии этики”.

Кроме этого, заместитель главы Минздрава сообщила, что испытания будут проводиться исключительно с согласия пациента и предварительным страхованием.

Поэтому, процесс исследования соответствует принципам порядка проведения клинических испытаний.

Что до того, каким образом выбрали медицинские учреждения для испытаний, Ирина отметила, что больницы определяет фирма производитель.

Что известно о препарате Биовен

Биовен - что это за препарат? Препарат является иммунологически активной белковой фракцией (IgG), выделенной из плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом.

Биовен будут тестировать в виде раствора для инфузий. Одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.

Исследования проведут в таких медицинских учреждениях:

Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская больница №3 (3 инфекционное отделение);

Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Одесская инфекционная больница (отделение №10).

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