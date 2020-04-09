В Минздраве объяснили, кому нужна искусственная вентиляция легких

В Украине из 1892 больных коронавирусом COVID-19 к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 38 пациентов. Почему не всех больных подключают к ИВЛ и когда это действительно необходимо – объяснили в Минздраве.

Об этом сообщил и. о. генерального директора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин во время брифинга Минздрава.

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По словам Кузина, подключение к аппаратам ИВЛ происходит при наличии тяжелого течения заболевания, или при наличии определенных показателей, свидетельствующих о том, что уровень оксигинации, то есть насыщения кислородом недостаточен, а легкие не справляются с базовыми функциями.

Есть четкие лабораторные критерии и критерии по состоянию здоровья пациента, свидетельствующие о том, что пациента следует подключать к ИВЛ.

Хотел бы также отметить, что подключение к ИВЛ является сложной процедурой и риски осложнений при искусственной вентиляции легких тоже значительны. Поэтому решение будет приниматься в каждом конкретном случае,

– добавил Игорь Кузин.

Кому требуется интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких?

Интенсивная терапия и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких действительно нужны в случае развития тяжелой пневмонии или острого респираторного синдрома. Но одними ИВЛ существенно уменьшить количество летальных случаев при COVID-19 не удастся. В первую очередь, люди нуждались не в искусственной вентиляции легких, а в базовом и сложном поддержании сердечной деятельности (84%), и только потом – расширенной (усиленной) и базовой поддержке дыхания и деятельности органов.

Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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