В Минздраве объяснили почему в Украине такой резкий уровень тестирования на COVID-19

В Украине проводили тестирование по алгоритмам действий от Всемирной организации здравоохранения. И сейчас количество тестируемых постоянно растет.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

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По его словам, совершило ли Минздрав ошибки станет известно позже, когда проведут исследование.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "По алгоритмах ВОЗ: сначала вы тестируйте на грипп, гриппоподобные заболевания, аденовирусы, а после того, если нет положительного результата, передавайте материалы на коронавирусную болезнь в референс-лаборатории".

Ляшко отметил, что ранее на этапе, когда диагностировали грипп, не продолжали тестировать на коронавирусную болезнь, но сейчас алгоритм изменили.

"Когда мы начали жестко коммуницировать, рассказывать, подключили "горячую линию", количество тестов выросло сейчас уже в три раза. Уже мы выходим на 3 тысячи тестов в день", – сказал он.

Главный санитарный врач также объяснил, почему в Украине не могут тестировать на таком уровне, как в Южной Корее. По его словам, если бы в Украине была такая же экономика, система здравоохранения и такое количество производителей собственных тестовых систем, тогда бы пошли тоже по такому примеру.



Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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