24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

В Минздраве объяснили, почему запретили выходить старшим людям

- Читати новину українською
Группы риска заражения коронавирусом / unsplash.com

Старшие люди в Украине имеют сопутствующие хронические заболевания, а следовательно, находятся в группе риска заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения привело статистические данные смертности от коронавируса в Украине и объяснило, почему старших людей обязали находиться на самоизоляции.

Печальные статистические данные смертности от коронавирус рассказал Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава.

Читайте также: Как быть в одном доме с человеком, у которого подозревают или выявили коронавирус: советы Супрун

По его словам Минздрав получает много вопросов по поводу новых карантинных ограничений, в частности относительно запрета выходить из дома пожилым людям.

Почему именно так происходит, Ляшко привел несколько примеров из статистики смертности за минувшие сутки.

Следовательно, от COVID-19 умерли: мужчина, которому был 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщина 84 лет с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

 
Виктор Ляшко
“В Украине у людей старше 60 лет, к сожалению, в большинстве есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимым с жизнью состояниям в случае заражения коронавирусом”.

Именно поэтому, было принято решение, чтобы исключить риски инфицирования людей старше 60 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, или не имеют – не выходить за пределы своего дома.

Новость дополняется

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье
Комментарии

Читайте также

сегодня , 03:51 Сколько украинцев больны COVID-19 заграницей: новые данные МИД
Лікування 30091
сегодня , 09:40 Коронавирус в Германии: количество больных достигло более 100 тысяч
Лікування 5987
сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 215514
сегодня , 02:30 Впервые за время эпидемии на Тернопольщине не зафиксировали новых случаев коронавируса
Лікування 37179
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
Новини України 34045
5 апреля , 22:27 От коронавируса в Украине умерли уже 37 человек: детали
Лікування 34295
5 апреля , 23:25 Сексапильная Деми Роуз надела платье в сетку на голое тело: соблазнительное фото
Новини шоу-бізнесу 4881
5 апреля , 22:50 Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
Новини шоу-бізнесу 25262
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
2 апреля 18:10 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук