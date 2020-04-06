В Минздраве объяснили, почему запретили выходить старшим людям
Старшие люди в Украине имеют сопутствующие хронические заболевания, а следовательно, находятся в группе риска заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения привело статистические данные смертности от коронавируса в Украине и объяснило, почему старших людей обязали находиться на самоизоляции.
Печальные статистические данные смертности от коронавирус рассказал Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава.
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По его словам Минздрав получает много вопросов по поводу новых карантинных ограничений, в частности относительно запрета выходить из дома пожилым людям.
Почему именно так происходит, Ляшко привел несколько примеров из статистики смертности за минувшие сутки.
Следовательно, от COVID-19 умерли: мужчина, которому был 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщина 84 лет с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Именно поэтому, было принято решение, чтобы исключить риски инфицирования людей старше 60 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, или не имеют – не выходить за пределы своего дома.
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