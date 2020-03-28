В Минздраве опровергли популярный фейк о коронавирусе

Министерство здравоохранения предостерегает, что информация о том, что курильщики защищены от коронавируса, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19, является ложной,

– говорится в сообщении.

Какой фейк распространяют в сети

Мол, воздух, который вдыхают курильщики, всегда горячее. А дым от сигарет дезинфицирует дыхательные пути.

Внимание! Это фейк, дым не дезинфицирует дыхательные пути. Курильщики наоборот в группе риска заболеть коронавирусом.

Почему курильщики рискуют заболеть коронавирусом

Во-первых, во время курения человек чаще касается лица.

Во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней.

В-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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