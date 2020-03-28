В Минздраве опровергли популярный фейк о коронавирусе
Министерство здравоохранения предостерегает, что информация о том, что курильщики защищены от коронавируса, не соответствует действительности.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Читайте также: Назвали еще одну категорию людей, для которых очень опасен коронавирус
Информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19, является ложной,
– говорится в сообщении.
Какой фейк распространяют в сети
Мол, воздух, который вдыхают курильщики, всегда горячее. А дым от сигарет дезинфицирует дыхательные пути.
Внимание! Это фейк, дым не дезинфицирует дыхательные пути. Курильщики наоборот в группе риска заболеть коронавирусом.
Почему курильщики рискуют заболеть коронавирусом
- Во-первых, во время курения человек чаще касается лица.
- Во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней.
- В-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.