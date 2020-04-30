В Минздраве отреагировали на протесты против карантина
Все, кто находится среди большого скопления людей, подвергает риску себя и свою семью. Ограничительные меры снимут, как только для этого будут основания.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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По его словам, ослабление карантина возможно лишь после того, как количество больных коронавирусом будет уменьшаться.
Он отметил, если среди протестующих был хоть один больной, то риск заболеть есть у всех, кто был вокруг.
Мы четко осознаем и анализируем каждый день все, что происходит с распространением болезни. Поэтому никто не будет держать эти ограничительные меры, если для этого не будет оснований,
– сказал Степанов.
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