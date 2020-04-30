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В Минздраве отреагировали на протесты против карантина

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Протесты из-за карантина
Протесты из-за карантина / focus.ua

Все, кто находится среди большого скопления людей, подвергает риску себя и свою семью. Ограничительные меры снимут, как только для этого будут основания.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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По его словам, ослабление карантина возможно лишь после того, как количество больных  коронавирусом будет уменьшаться.

 
Максим Степанов
“Особенно опасным в этом контексте выглядит проведение массовых собраний. Большое скопление людей чревато новой вспышкой болезни. Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина – это не только большая опасность для всех ее участников, но и для членов их семей”.

Он отметил, если среди протестующих был хоть один больной, то риск заболеть есть у всех, кто был вокруг.

Мы четко осознаем и анализируем каждый день все, что происходит с распространением болезни. Поэтому никто не будет держать эти ограничительные меры, если для этого не будет оснований,
– сказал Степанов.

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5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Карантин в Украине 2020 Протесты
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