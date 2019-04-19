В Минздраве ответили на обвинения Комаровского

В Минздраве Украины ответили на критические слова врача-педиатра Евгения Комаровского про корь.

В интервью одному из украинских СМИ Евгений Комаровский заявил, что 100 тысяч жителей страны заболели корью.

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В Минздраве уточнили, что около 100 тысяч человек заболели в Украине за весь период с начала вспышки осенью 2017 года.

Министерство здравоохранения “В большинстве стран мира, в которых фиксируют вспышку кори, общественность оказывает давление на людей, которые сознательно, без медицинских причин отказываются от прививок и ставят под угрозу жизни тысяч других людей. В Украине же традиционно во всем винят власть (министерство, правительство или президента) и/или врачей”.



Корь симптомы

Также в Минздраве перечислили, какие шаги они предприняли, чтобы остановить эпидемию кори:

И.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун в августе 2016 года, сразу после фактического назначения на должность исполняющей обязанности министра, предлагала провести заседание СНБО относительно низкого уровня вакцинации в Украине и потенциальных вспышек болезней. С августа 2017 года работает Оперативный штаб Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине. По решению штаба, с сентября 2017 года продолжаются мероприятия по усиленной вакцинации. С сентября 2017 года, по решению штаба, мероприятия по усиленной иммунизации распространили на детей до 9 лет, а с июня 2018 года – на все группы детей. Теперь наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет бесплатно. С июня 2018 года действует приказ о проведение бесплатной иммунизации взрослых, относящихся к группам риска. Бесплатно получить прививку могут военные, участники Операции объединенных сил, студенты, педагоги, медики. Во всех регионах Украины достаточно качественных и эффективных вакцин. Минздрав Украины переходит на трехлетнее планирование закупки вакцин, поэтому перебоев с поставками больше не будет – как это было при предыдущих командах министерства. Чтобы не было перебоев с вакцинами в медучреждениях, правительство разрешило и обязало областные департаменты здравоохранения мониторить остатки лекарств и вакцин в каждом медучреждении области и при необходимости оперативно перераспределять их между заведениями. Сняты устаревшие ограничения в отношении врачей-ФЛП и кабинетов прививок, в ближайшее время будет принят приказ, по которому вакцины, закупленные за государственные средства, будут поставляться в кабинеты врачей-ФЛП и частные учреждения здравоохранения, подписавшие договора с НСЗУ об обслуживании населения. Минздрав Украины регулярно проводит селекторные совещания и встречи по регионам для инструктажа и мониторинга ситуации, разъяснительную работу по вакцинации для украинцев и совместно с местными властями провел во Львовской области и будет проводить в Хмельницкой специальные мероприятия для преодоления вспышки кори. По результатам спецоперации на Львовщине уровень охвата прививками школьников вырос до 90%, а Львовский регион перестал быть лидером по количеству случаев кори. Семейные врачи, терапевты и педиатры по всей стране активно включились в борьбу против вспышки кори. В том числе и благодаря их настойчивой и системной работе с пациентами уровень вакцинации против кори существенно вырос.



Корь в Украине

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