В Минздраве ответили на обвинения Комаровского

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В Минздраве ответили Комаровскому
В Минздраве ответили Комаровскому / Фото из открытых источников

В Минздраве Украины ответили на критические слова врача-педиатра Евгения Комаровского про корь.

В интервью одному из украинских СМИ Евгений Комаровский заявил, что 100 тысяч жителей страны заболели корью.

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В Минздраве уточнили, что около 100 тысяч человек заболели в Украине за весь период с начала вспышки осенью 2017 года.

Министерство здравоохранения
“В большинстве стран мира, в которых фиксируют вспышку кори, общественность оказывает давление на людей, которые сознательно, без медицинских причин отказываются от прививок и ставят под угрозу жизни тысяч других людей. В Украине же традиционно во всем винят власть (министерство, правительство или президента) и/или врачей”.

Кір симптоми
Корь симптомы

Также в Минздраве перечислили, какие шаги они предприняли, чтобы остановить эпидемию кори:

  1. И.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун в августе 2016 года, сразу после фактического назначения на должность исполняющей обязанности министра, предлагала провести заседание СНБО относительно низкого уровня вакцинации в Украине и потенциальных вспышек болезней.
  2. С августа 2017 года работает Оперативный штаб Минздрава Украины по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине. По решению штаба, с сентября 2017 года продолжаются мероприятия по усиленной вакцинации.
  3. С сентября 2017 года, по решению штаба, мероприятия по усиленной иммунизации распространили на детей до 9 лет, а с июня 2018 года – на все группы детей. Теперь наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет бесплатно.
  4. С июня 2018 года действует приказ о проведение бесплатной иммунизации взрослых, относящихся к группам риска. Бесплатно получить прививку могут военные, участники Операции объединенных сил, студенты, педагоги, медики.
  5. Во всех регионах Украины достаточно качественных и эффективных вакцин. Минздрав Украины переходит на трехлетнее планирование закупки вакцин, поэтому перебоев с поставками больше не будет – как это было при предыдущих командах министерства.
  6. Чтобы не было перебоев с вакцинами в медучреждениях, правительство разрешило и обязало областные департаменты здравоохранения мониторить остатки лекарств и вакцин в каждом медучреждении области и при необходимости оперативно перераспределять их между заведениями.
  7. Сняты устаревшие ограничения в отношении врачей-ФЛП и кабинетов прививок, в ближайшее время будет принят приказ, по которому вакцины, закупленные за государственные средства, будут поставляться в кабинеты врачей-ФЛП и частные учреждения здравоохранения, подписавшие договора с НСЗУ об обслуживании населения.
  8. Минздрав Украины регулярно проводит селекторные совещания и встречи по регионам для инструктажа и мониторинга ситуации, разъяснительную работу по вакцинации для украинцев и совместно с местными властями провел во Львовской области и будет проводить в Хмельницкой специальные мероприятия для преодоления вспышки кори. По результатам спецоперации на Львовщине уровень охвата прививками школьников вырос до 90%, а Львовский регион перестал быть лидером по количеству случаев кори.
  9. Семейные врачи, терапевты и педиатры по всей стране активно включились в борьбу против вспышки кори. В том числе и благодаря их настойчивой и системной работе с пациентами уровень вакцинации против кори существенно вырос.

Кір
Корь в Украине

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Теги: Новости Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Доктор Евгений Комаровский Корь Здоровье Медицина
Источник: Здоровье 24
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