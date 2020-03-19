В Минздраве призвали транспортные компании разработать схему развозки врачей
Министр здравоохранения Илья Емец призывает транспортные компании разработать схему для того, чтобы врачи могли добираться до и с места работы во время карантина.
Обращение опубликовали на фейсбук-странице Министерства здравоохранения.
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Как известно, на время карантина для защиты людей было введено ограничение в работе общественного транспорта.
Но, по словам Емца, мы должны думать о тех, на кого не распространяется карантин, тех, кто рискует своим здоровьем, находясь в эпицентре болезни – медицинских работников.
Министр здравоохранения отметил, что следует позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну.
"Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", – отметил министр.
Также Илья Емец отметил, что восхищается отвагой украинцев, которые на волонтерских началах помогают врачам ездить в больницы, но заметил, что им тоже следует соблюдать требования карантина и не подвергать себя опасности.
Министр призвал украинцев заботиться о родителях и соседях преклонного возраста и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких. Это важнейший вклад, который вы можете сделать друг для друга в нынешней ситуации.
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