В Минздраве призвали транспортные компании разработать схему развозки врачей

Министр здравоохранения Илья Емец призывает транспортные компании разработать схему для того, чтобы врачи могли добираться до и с места работы во время карантина.

Обращение опубликовали на фейсбук-странице Министерства здравоохранения.

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Как известно, на время карантина для защиты людей было введено ограничение в работе общественного транспорта.

Но, по словам Емца, мы должны думать о тех, на кого не распространяется карантин, тех, кто рискует своим здоровьем, находясь в эпицентре болезни – медицинских работников.

Илья Емец "Я обращаюсь ко всем государственным и коммерческим транспортным компаниям страны, пассажирских перевозчикам и органам местной власти. Призываю вас объединиться и вместе создать условия для того, чтобы украинские медики могли добираться до работы и оказывать помощь больным.

Министр здравоохранения отметил, что следует позаботиться об украинских врачах, чтобы спасти всю страну.

"Мы, Министерство здравоохранения Украины, рекомендуем транспортным компаниям совместными усилиями разработать систему шаттлов и маршрутов, оптимизирующих передвижение специалистов, которые спасают человеческие жизни", – отметил министр.

Также Илья Емец отметил, что восхищается отвагой украинцев, которые на волонтерских началах помогают врачам ездить в больницы, но заметил, что им тоже следует соблюдать требования карантина и не подвергать себя опасности.

Врач "Я восхищаюсь сплоченностью украинцев, которые на волонтерских началах объединяются и помогают друг другу. В социальных сетях и мессенджерах уже созданы группы, в которых предлагают помощь медикам, которые хотят доехать в больницы. Однако я настоятельно рекомендую каждому не выходить из дома без крайней необходимости, заботиться о своей безопасности, чтобы все мы как можно скорее вернулись к нормальной жизни."

Министр призвал украинцев заботиться о родителях и соседях преклонного возраста и не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье своих близких. Это важнейший вклад, который вы можете сделать друг для друга в нынешней ситуации.

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