24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В Минздраве призывают не травить людей из-за коронавируса

- Читати новину українською

Украинские власти просят не "клеймить" и не травить людей, у кого подтвердили коронавирус Covid-19.

Напомним, что 3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавируса у мужчины в Черновцах, который с женой вернулся из Италии. После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.

Читайте также: Последние новости о коронавирусе в Украине: зафиксирован первый случай заболевания

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что всех контактных лиц изолировать в медицинские учреждения не требуется.

По его словам, не должно быть стигматизации людей по каким-либо признакам, например, по наличию болезней. Ляшко отметил, что самоизоляция в доме является безопасной.

Это социальная ответственность каждого из нас. Люди не выходят из дома, не посещают места массового скопления людей. В то же время в нашем обществе почему-то сформировалась заблуждение, что мы должны всех, кто где видел или слышал, или прикоснулся к человеку, когда он еще был без симптомов, должны изолировать и именно в медицинское учреждение,
 – добавил главный санитарный врач.

Виктор Ляшко объяснил, что нельзя изолировать всех именно в учреждения здравоохранения, ведь это здоровые люди, даже если они были контактными. Он отметил, что украинцы должны ко всем относиться одинаково, а решать кого и куда изолировать должны делать профессионалы.

Добавим, что митинги в Черновцах из-за коронавируса не является первыми. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданских.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Армия Турции уничтожила российскую систему "Панцирь-С1": мощное видео
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости Черновцов Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук