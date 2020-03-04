В Минздраве призывают не травить людей из-за коронавируса

Украинские власти просят не "клеймить" и не травить людей, у кого подтвердили коронавирус Covid-19.

Напомним, что 3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавируса у мужчины в Черновцах, который с женой вернулся из Италии. После этого местные жители вышли на митинг, призывая изолировать женщину. 4 марта ее поместили на обсервацию в военный госпиталь.

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Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга заявил, что всех контактных лиц изолировать в медицинские учреждения не требуется.

По его словам, не должно быть стигматизации людей по каким-либо признакам, например, по наличию болезней. Ляшко отметил, что самоизоляция в доме является безопасной.

Это социальная ответственность каждого из нас. Люди не выходят из дома, не посещают места массового скопления людей. В то же время в нашем обществе почему-то сформировалась заблуждение, что мы должны всех, кто где видел или слышал, или прикоснулся к человеку, когда он еще был без симптомов, должны изолировать и именно в медицинское учреждение,

– добавил главный санитарный врач.

Виктор Ляшко объяснил, что нельзя изолировать всех именно в учреждения здравоохранения, ведь это здоровые люди, даже если они были контактными. Он отметил, что украинцы должны ко всем относиться одинаково, а решать кого и куда изолировать должны делать профессионалы.

Добавим, что митинги в Черновцах из-за коронавируса не является первыми. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданских.

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