В Минздраве работают над возможностью развертывания дополнительных мест в больницах

Министерство здравоохранения готовится к развертыванию дополнительных мест для лечения коронавируса не в учреждениях здравоохранения.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также на тему: Коронавирус в Украине: количество больных – 549

По его словам, в ведомстве уже разработали проект о временном развертывании госпиталей за пределами учреждений здравоохранения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко “Мы его направили в профильные академические институты – Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии. Чтобы они проработали этот проект, а после этого мы будем решать вопрос размещения больных в выставочных центрах, дворцах спорта, в случае необходимости”.

Ляшко добавил, что все это мы можем предотвратить, если будем соблюдать условия карантина.



Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.