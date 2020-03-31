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В Минздраве работают над возможностью развертывания дополнительных мест в больницах

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Ліквання коронавірусу не в лікарнях / Unsplash

Министерство здравоохранения готовится к развертыванию дополнительных мест для лечения коронавируса не в учреждениях здравоохранения.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, в ведомстве уже разработали проект о временном развертывании госпиталей за пределами учреждений здравоохранения.

 
Главный санитарный врач Виктор Ляшко
“Мы его направили в профильные академические институты – Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии. Чтобы они проработали этот проект, а после этого мы будем решать вопрос размещения больных в выставочных центрах, дворцах спорта, в случае необходимости”.

Ляшко добавил, что все это мы можем предотвратить, если будем соблюдать условия карантина.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Профилактика заболеваний Новости Здоровье Виктор Ляшко Здоровье Лечение
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