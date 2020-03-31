В Минздраве работают над возможностью развертывания дополнительных мест в больницах
Министерство здравоохранения готовится к развертыванию дополнительных мест для лечения коронавируса не в учреждениях здравоохранения.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам, в ведомстве уже разработали проект о временном развертывании госпиталей за пределами учреждений здравоохранения.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко
“Мы его направили в профильные академические институты – Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии. Чтобы они проработали этот проект, а после этого мы будем решать вопрос размещения больных в выставочных центрах, дворцах спорта, в случае необходимости”.
Ляшко добавил, что все это мы можем предотвратить, если будем соблюдать условия карантина.
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