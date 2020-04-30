В Минздраве рассказали, будут ли открывать украинские курорты
Украинские города-курорты опасаются принимать туристов из-за пандемии COVID-19. В Минздраве отметили, что при условии снижения количества инфицированных внутренний туристический сезон удастся восстановить.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию OBOZREVATEL.
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Виктор Ляшко отметил, что надеется на то, что украинские курорты станут лучшими в Европе и будут приносить деньги в государственный бюджет, но сейчас его задача – здоровье украинцев.
Важно! В Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 406 человек. За сутки удалось установить новые 540 случаев инфицирования, среди которых 45 детей и 87 медиков. То есть, количество новых больных пока не уменьшается.
Коронавирус и туризм: главное
- Сейчас карантин в Украине должен продолжаться до 12 мая, однако его могут продлить. Об открытии границ и полноценных международных путешествиях говорить еще рано, но прогнозируют, что к привычным путешествиям украинцы вернутся не раньше, чем через полгода.
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- Туризм во всем мире остановился из-за пандемии COVID-19, некоторые страны закрыли свои границы остановили авиа- и железнодорожное сообщение.
- По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в области туризма во всем мире.
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