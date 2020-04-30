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В Минздраве рассказали, будут ли открывать украинские курорты

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Когда восстановят украинский туризм
Когда восстановят украинский туризм / travelspy.com.ua

Украинские города-курорты опасаются принимать туристов из-за пандемии COVID-19. В Минздраве отметили, что при условии снижения количества инфицированных внутренний туристический сезон удастся восстановить.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию OBOZREVATEL.

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Виктор Ляшко отметил, что надеется на то, что украинские курорты станут лучшими в Европе и будут приносить деньги в государственный бюджет, но сейчас его задача – здоровье украинцев.

 
Виктор Ляшко
“Сейчас я переживаю за здоровье украинцев и сдерживание эпидемии. Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините”.

Важно! В Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 406 человек. За сутки удалось установить новые 540 случаев инфицирования, среди которых 45 детей и 87 медиков. То есть, количество новых больных пока не уменьшается.

Коронавирус и туризм: главное

  • Сейчас карантин в Украине должен продолжаться до 12 мая, однако его могут продлить. Об открытии границ и полноценных международных путешествиях говорить еще рано, но прогнозируют, что к привычным путешествиям украинцы вернутся не раньше, чем через полгода.
  • Венгерский лоу-костер Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Авиакомпания анонсировала открытие пяти новых маршрутов из Львова
  • Туризм во всем мире остановился из-за пандемии COVID-19, некоторые страны закрыли свои границы остановили авиа- и железнодорожное сообщение.
  • По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в области туризма во всем мире.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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