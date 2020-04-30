В Минздраве рассказали, будут ли открывать украинские курорты

Украинские города-курорты опасаются принимать туристов из-за пандемии COVID-19. В Минздраве отметили, что при условии снижения количества инфицированных внутренний туристический сезон удастся восстановить.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию OBOZREVATEL.

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Виктор Ляшко отметил, что надеется на то, что украинские курорты станут лучшими в Европе и будут приносить деньги в государственный бюджет, но сейчас его задача – здоровье украинцев.

Виктор Ляшко “Сейчас я переживаю за здоровье украинцев и сдерживание эпидемии. Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините”.

Важно! В Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 10 406 человек. За сутки удалось установить новые 540 случаев инфицирования, среди которых 45 детей и 87 медиков. То есть, количество новых больных пока не уменьшается.

Коронавирус и туризм: главное

Сейчас карантин в Украине должен продолжаться до 12 мая, однако его могут продлить. Об открытии границ и полноценных международных путешествиях говорить еще рано, но прогнозируют, что к привычным путешествиям украинцы вернутся не раньше, чем через полгода.

Венгерский лоу-костер Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого. Авиакомпания анонсировала открытие пяти новых маршрутов из Львова

имени Даниила Галицкого. Авиакомпания анонсировала открытие пяти новых маршрутов из Львова Туризм во всем мире остановился из-за пандемии COVID-19, некоторые страны закрыли свои границы остановили авиа- и железнодорожное сообщение.

По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, пандемия COVID-19 может сократить 75 миллионов рабочих мест в области туризма во всем мире.

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