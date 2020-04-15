В Минздраве рассказали, что делать после проведения теста на COVID-19 дома

В случае проведения самостоятельного тестирования на коронавирус следует обязательно сообщить результаты семейному врачу. Независимо от того, какой результат получит человек в домашних условиях, его следует обсудить с врачом.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

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Ляшко отметил, что тесты появились в аптеке только ради расширения доступности тестирования.

Виктор Ляшко “Хочу подчеркнуть: с медицинскими изделиями и лекарственными средствами нужно работать медицинским работникам. Это касается и тестов. Но если тесты появились в аптеке, это означает, что мы расширяем доступность, но о результатах тестирования нужно сообщить своему семейному врачу”.

Заместитель министра подчеркнул, что к своему семейному врачу необходимо обращаться в любом случае, если тест положительный или даже отрицательный".

Виктор Ляшко “Даже отрицательный тест не свидетельствует о том, что не надо обращаться к семейному врачу или можно нарушать условия самоизоляции. Надо обращаться в любом случае к семейному врачу”.

Даже если в аптеке купили экспресс-тест, то его результаты должны быть подтверждены в вирусологических лабораториях и именно семейный врач принимает решение о таком исследовании, – пояснил Ляшко.

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Теперь каждый, у кого есть симптомы, похожие на коронавирусную болезнь, должен позвонить семейному врачу. Если у человека не подписана декларация с врачом, необходимо звонить в скорую помощь – 103.

В дальнейшем врач или звонит мобильной бригаде, которых десятки в каждой области. По прибытию персонал отберет образцы для исследования.

Если будут показания для госпитализации, мобильная бригада сразу госпитализирует пациента.

Тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

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