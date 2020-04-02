В Минздраве рассказали, как будут лечить украинцев с COVID-19: препараты уже в Украине

В Украину прибыли лекарства, которые эффективны в лечении коронавируса. Новый глава Минздрава рассказал об эффективности препарата Плаквенил. Первую партию лекарств уже распределили между областями.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что первая партия лекарств уже в Украине, а 3 апреля препараты отправят в области. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

Читайте также: Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата

Известно, что фармкомпания Sanofi передала Украине партию препаратов Плаквенил, который ряд стран признал эффективным в лечении COVID-19.

Плаквенил – что это за препарат? Плаквенил (гидроксихлорогин) – это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.

Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

Компания физически передала препараты сегодня (2 апреля – 24 канал). Передали 3 тысячи упаковок, завтра (3 апреля – 24 канал) будет подписан приказ и лекарства отправят в области,

– рассказал Степанов.

По словам Степанова, Плаквенил имеет активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирус.

В Минздраве уже есть договоренности с другими фармкомпаниями, которые тоже производят препараты с этим же действующим веществом. Они будут поставлять нам препараты, – добавил он.

Максим Степанов “Главное – за два дня мы разработали протокол лечения коронавируса в Украине. Наши врачи были не вооружены, они не знали, чем лечить больных”

Степанов отметил, что в Украине уже утвердили протокол, именно этими препаратами будут лечить украинцев, у которых подтвердят COVID-19.

Протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

Протокол предназначен для всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Его цель – установить четкий алгоритм назначения и применение лекарственных средств для лечения групп пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью при среднетяжелом, тяжелом и критическом ее течении.



Тесты на выявление коронавируса / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.