В Минздраве рассказали, как будут лечить украинцев с COVID-19: препараты уже в Украине
В Украину прибыли лекарства, которые эффективны в лечении коронавируса. Новый глава Минздрава рассказал об эффективности препарата Плаквенил. Первую партию лекарств уже распределили между областями.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что первая партия лекарств уже в Украине, а 3 апреля препараты отправят в области. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".
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Известно, что фармкомпания Sanofi передала Украине партию препаратов Плаквенил, который ряд стран признал эффективным в лечении COVID-19.
Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.
Компания физически передала препараты сегодня (2 апреля – 24 канал). Передали 3 тысячи упаковок, завтра (3 апреля – 24 канал) будет подписан приказ и лекарства отправят в области,
– рассказал Степанов.
По словам Степанова, Плаквенил имеет активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирус.
В Минздраве уже есть договоренности с другими фармкомпаниями, которые тоже производят препараты с этим же действующим веществом. Они будут поставлять нам препараты, – добавил он.
Степанов отметил, что в Украине уже утвердили протокол, именно этими препаратами будут лечить украинцев, у которых подтвердят COVID-19.
Протокол лечения коронавируса
Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19.
Протокол предназначен для всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Его цель – установить четкий алгоритм назначения и применение лекарственных средств для лечения групп пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью при среднетяжелом, тяжелом и критическом ее течении.
Тесты на выявление коронавируса / инфографика 24 Канала
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