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В Минздраве рассказали, как будут лечить украинцев с COVID-19: препараты уже в Украине

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В Украину прибыли лекарства, которые эффективны в лечении коронавируса. Новый глава Минздрава рассказал об эффективности препарата Плаквенил. Первую партию лекарств уже распределили между областями.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что первая партия лекарств уже в Украине, а 3 апреля препараты отправят в области. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

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Известно, что фармкомпания Sanofi передала Украине партию препаратов Плаквенил, который ряд стран признал эффективным в лечении COVID-19.

 
Плаквенил – что это за препарат?
Плаквенил (гидроксихлорогин) – это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.
Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

Компания физически передала препараты сегодня (2 апреля – 24 канал). Передали 3 тысячи упаковок, завтра (3 апреля – 24 канал) будет подписан приказ и лекарства отправят в области,
– рассказал Степанов.

По словам Степанова, Плаквенил имеет активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирус.

В Минздраве уже есть договоренности с другими фармкомпаниями, которые тоже производят препараты с этим же действующим веществом. Они будут поставлять нам препараты, – добавил он.

 
Максим Степанов
“Главное – за два дня мы разработали протокол лечения коронавируса в Украине. Наши врачи были не вооружены, они не знали, чем лечить больных”

Степанов отметил, что в Украине уже утвердили протокол, именно этими препаратами будут лечить украинцев, у которых подтвердят COVID-19.

Протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

Протокол предназначен для всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Его цель – установить четкий алгоритм назначения и применение лекарственных средств для лечения групп пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью при среднетяжелом, тяжелом и критическом ее течении.


Тесты на выявление коронавируса / инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Лечение Максим Степанов Лекарства
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