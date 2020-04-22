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В Минздраве рассказали о наличии ПЦР-тестов в областях и их цене

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Тесты на коронавирус / pixabay.com

Вирусологические референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории полностью обеспечены ПЦР-тестами. А в случае нехватки, Минздрав оперативно привезет образцы в соответствующие центры.

Об этом сообщил Максим Степанов во время брифинга Минздрав, пишет 24 Канал.

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Все центры находятся в подчинении Минздрава и обеспечены в полном объеме. Если где-то происходит нехватка, Министерство здравоохранения привозит тесты в соответствующий центр.

 
Максим Степанов
“ Сейчас в лабораторных центрах Минздрава есть 185 тысяч амплификаций ПЦР. Если где-то не хватает тестов, Минздрав сразу привозит тесты в соответствующий лабораторный центр”.

Относительно цен, то они зависят от страны производства, – добавил Степанов.


Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Лечение
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