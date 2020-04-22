В Минздраве рассказали о наличии ПЦР-тестов в областях и их цене
Вирусологические референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории полностью обеспечены ПЦР-тестами. А в случае нехватки, Минздрав оперативно привезет образцы в соответствующие центры.
Об этом сообщил Максим Степанов во время брифинга Минздрав, пишет 24 Канал.
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Все центры находятся в подчинении Минздрава и обеспечены в полном объеме. Если где-то происходит нехватка, Министерство здравоохранения привозит тесты в соответствующий центр.
Относительно цен, то они зависят от страны производства, – добавил Степанов.
Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала
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