В Минздраве рассказали о наличии ПЦР-тестов в областях и их цене

Вирусологические референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории полностью обеспечены ПЦР-тестами. А в случае нехватки, Минздрав оперативно привезет образцы в соответствующие центры.

Об этом сообщил Максим Степанов во время брифинга Минздрав, пишет 24 Канал.

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Все центры находятся в подчинении Минздрава и обеспечены в полном объеме. Если где-то происходит нехватка, Министерство здравоохранения привозит тесты в соответствующий центр.

Максим Степанов “ Сейчас в лабораторных центрах Минздрава есть 185 тысяч амплификаций ПЦР. Если где-то не хватает тестов, Минздрав сразу привозит тесты в соответствующий лабораторный центр”.

Относительно цен, то они зависят от страны производства, – добавил Степанов.



Тесты на коронавирус / Инфографика 24 Канала

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