В Минздраве рассказали о показателе летальности от COVID-19 в Украине

По состоянию на утро 8 апреля в Украине от коронавируса умерли уже 52 человека. В Минздраве отметили, что показатель летальности в стране составляет 3,1%.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава.

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Он также сравнил показатель летальности в Украине с другими странами Европы. К примеру, в Испании от COVID-19 умирает 9,9% больных, а в Италии – 12,6%.

На сегодня показатель летальности в Украине составляет 3,1%. Значительно возрастает количество новых случаев во Франции. За минувшие сутки там зафиксировали прирост на 11 тысяч случаев, коэффициент летальности составляет 9,5,

– сказал Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что наименьший показатель летальности сейчас в Германии – менее 2%, а также в Южной Корее – 1,5%.

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