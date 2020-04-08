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В Минздраве рассказали о показателе летальности от COVID-19 в Украине

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Показатель летальности от COVID-19 / Getty Images

По состоянию на утро 8 апреля в Украине от коронавируса умерли уже 52 человека. В Минздраве отметили, что показатель летальности в стране составляет 3,1%.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава.

Обратите внимание От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали

Он также сравнил показатель летальности в Украине с другими странами Европы. К примеру, в Испании от COVID-19 умирает 9,9% больных, а в Италии – 12,6%.

На сегодня показатель летальности в Украине составляет 3,1%. Значительно возрастает количество новых случаев во Франции. За минувшие сутки там зафиксировали прирост на 11 тысяч случаев, коэффициент летальности составляет 9,5,
– сказал Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что наименьший показатель летальности сейчас в Германии – менее 2%, а также в Южной Корее – 1,5%.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • В Украине подтвердили 1668 случаев заражения COVID-19, среди инфицированных – 52 жертвы, еще 35 больных – выздоровели.
  • С 6 апреля в Украине ввели жесткие ограничения, а карантин продлится до 24 апреля.
  • Во время карантина в Украине почувствовался дефицит определенных товаров, на часть из которых ритейлеры искусственно поднимали цены. В целях борьбы с COVID-19 власть постепенно вводит ограничения на экспорт.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Лечение Жертвы
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