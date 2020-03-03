В Минздраве рассказали о состоянии здоровья первого украинца с коронавирусом

Заместитель руководительницы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что состояние здоровья первого украинца с коронавирусом стабильное, он госпитализирован.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 каналу и пояснил: "Мужчина, у которого диагностирован коронавирус, находится в определенной госпитальной базе, утвержденной указом управления здравоохранения. Состояние его здоровья стабильное под контролем, осложнений нет, то есть он госпитализирован, больше с целью изоляции".

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По его словам, его жена – здоровая, без симптомов, но она находится под наблюдением врачей, и изолирована в собственном жилом помещении.

Ничего экстраординарного не произошло, это стандартная практика. Мы говорили и будем говорить, что рано или поздно это могло бы произойти. Мы проводим мероприятия, чтобы как можно раньше выявлять коронавирус,

– сказал Ляшко.

Что делать, когда есть подозрения на коронавирус

Заместитель руководительницы Минздрава объяснил, если у человека есть симптомы, которые могут свидетельствовать о возможном возникновении коронавирусной инфекции – лихорадка, сухой кашель, затруднение дыхания и т.д. – то необходимо позвонить своему семейному врачу. Он должен принять определенные решения – самому осмотреть человека, вызывать скорую, а именно ту бригаду, которая предназначена для транспортировки больных с подозрениями на коронавирус.

Необходимо ли покупать маски

Ляшко ответил: "И ВОЗ, и Центр по контролю за заболеваемостью США, и министры всех стран Евросоюза рассказывают, что маски не являются индивидуальным средством защиты. Надо прекратить панику и не скупать все то, что не будет использоваться. Маски нужны только для больного, чтобы уменьшить расстояние, на которое распространяются микроорганизмы и вирус. В других случаях маска не является средством защиты. Мы призываем людей не спекулировать на этой теме, не бежать в аптеки, а не скупать маски".

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала