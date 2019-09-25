Минздрав создаст новый орган, который обеспечит коммуникацию с пациентами

В Украине в ближайшее время заработает Офис пациента при Минздраве, который возглавит новоназначенная министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Офис пациента при Министерстве здравоохранения заработает в течение двух недель. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

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Дополнительных средств на создание офиса не будет выделять. Офис создается с целью защиты прав пациента.

Дмитрий Раимов "Офис пациента возглавит непосредственно министр. Когда есть обращение пациента, быстро идет реакция, формируется управленческое решение, министр подписывает.

К этому будут привлечены все заместители и советники. Это один из приоритетов".

Дмитрий Раимов утверждает, что пациентам некуда обращаться в случае нарушения их прав, потому что горячая линия Минздрава не работает.

"Не знаю ни одной живой души, которая бы туда дозвонилась. Звонят в приемную министра, в пресс-службу, но эти звонки никто не обрабатывает", – заявил он.

И добавил, что помещение для Офиса пациента уже есть, оборудование на "горячую линию" и мессенджеры тоже, как и люди в Минздраве.

Пока неясно, как с потоком обращений от пациентов будет справляться министр и как она сможет разбираться и подписывать решения отдельно по каждому обращению.