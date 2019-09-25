Минздрав создаст новый орган, который обеспечит коммуникацию с пациентами
В Украине в ближайшее время заработает Офис пациента при Минздраве, который возглавит новоназначенная министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Офис пациента при Министерстве здравоохранения заработает в течение двух недель. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.
Читайте также: Скандал в Минздраве: заблокирует ли новый министр медреформу
Дополнительных средств на создание офиса не будет выделять. Офис создается с целью защиты прав пациента.
К этому будут привлечены все заместители и советники. Это один из приоритетов".
Дмитрий Раимов утверждает, что пациентам некуда обращаться в случае нарушения их прав, потому что горячая линия Минздрава не работает.
"Не знаю ни одной живой души, которая бы туда дозвонилась. Звонят в приемную министра, в пресс-службу, но эти звонки никто не обрабатывает", – заявил он.
И добавил, что помещение для Офиса пациента уже есть, оборудование на "горячую линию" и мессенджеры тоже, как и люди в Минздраве.
Пока неясно, как с потоком обращений от пациентов будет справляться министр и как она сможет разбираться и подписывать решения отдельно по каждому обращению.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.