В Минздраве спрогнозировали, когда страна вернется к нормальной жизни
При условии соблюдения карантина Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.
Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
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По его словам, соблюдение карантина значительно затормозит распространение вируса, поможет быстрее вернуться к нормальной работе. Это поможет быстрее вернуться к нормальному рабочему графику в стране.
Он отметил, что в противном случае Украину может ожидать сценарий стран, наиболее пострадавших от пандемии.
Существует риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будет парализована система здравоохранения.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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