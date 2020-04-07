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В Минздраве спрогнозировали, когда страна вернется к нормальной жизни

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Когда закончится карантин / 24 Канал

При условии соблюдения карантина Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, соблюдение карантина значительно затормозит распространение вируса, поможет быстрее вернуться к нормальной работе. Это поможет быстрее вернуться к нормальному рабочему графику в стране.

 
Главный санитарный врач Виктор Ляшко
"Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны".

Он отметил, что в противном случае Украину может ожидать сценарий стран, наиболее пострадавших от пандемии.

Существует риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будет парализована система здравоохранения.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Профилактика заболеваний Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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