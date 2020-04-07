В Минздраве спрогнозировали, когда страна вернется к нормальной жизни

При условии соблюдения карантина Украина сможет вернуться к нормальной жизни через две недели.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Также по теме: Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог

По его словам, соблюдение карантина значительно затормозит распространение вируса, поможет быстрее вернуться к нормальной работе. Это поможет быстрее вернуться к нормальному рабочему графику в стране.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко "Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны".

Он отметил, что в противном случае Украину может ожидать сценарий стран, наиболее пострадавших от пандемии.

Существует риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будет парализована система здравоохранения.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.