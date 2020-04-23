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В Минздраве сравнили украинские костюмы защиты от COVID-19 с "Запорожцем"

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Костюмы защиты от коронавируса / globallookpress.com

В Министерстве здравоохранения отреагировали на скандал с закупками для защиты врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией. В Минздраве говорят, что заботятся о безопасности здоровья украинских врачей, а отечественные костюмы хоть и дешевле, но некачественные.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга Минздрава.

Читайте также: Минздрав закупил костюмы для защиты врачей на 40% дороже, – Устинова

Дело в том, что народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что в ближайшее время в Украину поступят 4,7 тысячи костюмов, которые Минздрав закупил по цене 12 долларов за штуку – на 40% дороже. Однако в Украине таких костюмов нужно почти миллион.

 
Светлана Шаталова
“Объяснение очень простое: если взять "Фольксваген" и "Запорожец" – и то, и то машина, но стоимость их разная, и содержание, и наполнение”.

По словам госпожи Светланы, если речь идет о защите врачей, которые ежедневно работают с больными COVID-19, государство должно гарантировать им безопасность здоровья и жизни.

Врачи – это невосполнимый ресурс. Если мы будем терять врачей, так возможно это касается того, как была организована их безопасность, – добавила Светлана Шаталова.

 
Светлана Шаталова
“Если мы имеем дело с подтвержденным соответствием стандартам "защиты от инфекционных агентов", а с другой стороны мы имеем рабочую одежду и сфера – это быт, производство. Так они идентичны или они отличаются?”


К слову, вот украинские костюмы, от которых отказались в Минздраве

Также Светлана Шаталова отметила, что процедуру закупки проводили в рамках законодательства. 

 
Светлана Шаталова
“Было принято соответствующее постановление – № 225, мы (Минздрав – ред.) внесли изменения в годовой план медицинских  закупок, получили предложения от семи компаний и выбрали ту, которая предложила самую низкую стоимость и соответствовала сертификату об оценке соответствия”.

Важно! В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 123 медиков. В целом в Украине уже 1 368 работников медицинской сферы заболели COVID-19.


Коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины
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