В Минздраве сравнили украинские костюмы защиты от COVID-19 с "Запорожцем"
В Министерстве здравоохранения отреагировали на скандал с закупками для защиты врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией. В Минздраве говорят, что заботятся о безопасности здоровья украинских врачей, а отечественные костюмы хоть и дешевле, но некачественные.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга Минздрава.
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Дело в том, что народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что в ближайшее время в Украину поступят 4,7 тысячи костюмов, которые Минздрав закупил по цене 12 долларов за штуку – на 40% дороже. Однако в Украине таких костюмов нужно почти миллион.
По словам госпожи Светланы, если речь идет о защите врачей, которые ежедневно работают с больными COVID-19, государство должно гарантировать им безопасность здоровья и жизни.
Врачи – это невосполнимый ресурс. Если мы будем терять врачей, так возможно это касается того, как была организована их безопасность, – добавила Светлана Шаталова.
К слову, вот украинские костюмы, от которых отказались в Минздраве
Также Светлана Шаталова отметила, что процедуру закупки проводили в рамках законодательства.
Важно! В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 123 медиков. В целом в Украине уже 1 368 работников медицинской сферы заболели COVID-19.
Коронавирус на поверхностях / Инфографика 24 канала
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