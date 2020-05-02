В Минздраве заявили, что разблокировали медицинские закупки лекарств

В Минздраве объяснили, почему затянули с медицинскими закупками препаратов по государственным программам лечения. И сообщили, что направили все необходимые документы в соответствующие органы, то есть фактически разблокировали медзакупки жизненно необходимых лекарств.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, сообщает 24 канал.

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По словам Степанова, Минздрав отправил соответствующий перечень лекарственных средств лекарственных средств и медицинских изделий еще 7 апреля, перечень нужно утвердить постановлением правительства.

Максим Степанов “ Сразу, как я вступил в должность, это было одним из первых вопросов, почему не утвержден соответствующий перечень лекарственных средств, которые нам нужно закупать для пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД, гепатитом, гемофилией и другими заболеваниями”.

Поэтому 7 апреля Минздрав направил перечень лекарственных средств в соответствующие органы, в частности в Министерство финансов. Степанов отметил, что постановление уже практически согласовано, а уже на следующем заседании правительства ее, вероятно, утвердят.

Если говорить откровенно, то мне кажется, что этот перечень должны были отправить еще в январе, сразу с началом нового года,

– добавил Степанов.

Глава Минздрава заверил, что паспорта государственных программ 10 апреля направили на утверждение Министерства финансов. Впрочем, ведомство предоставило определенные замечания, которые сейчас разрабатывает команда Минздрава.

Но в ближайшее время они будут утверждены, что даст старт закупки лекарственных средств за государственные средства.

Что известно о блокировании медицинских закупок?

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что нынешнее руководство Минздрава затягивает закупки лекарств и медпрепаратов по государственным программам лечения. Из-за этого, украинцы могут остаться без вакцин и необходимых препаратов. В частности речь идет о вакцинах для проведения прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарствах для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями. В целом блокируется 38 направлений. Супрун также сообщила о системных атаках и сильном давлении на ГП Медицинские закупки.

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