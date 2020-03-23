В Минздраве заявили о переходе ко второму этапу борьбы с коронавирусом: что это значит
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что Украина переходит ко второму этапу борьбы с коронавирусом. Он заключается в борьбе с коронавирусом не только предотвращением распространения эпидемии, но и непосредственном лечении болезни.
Сейчас команда Минздрава и украинская власть в целом прилагают максимум усилий для борьбы с эпидемией коронавируса, заявил Илья Емец. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем фейсбуке.
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Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются местными очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемию в стране,
– отметил министр здравоохранения.
Он отметил, что несмотря на все трудности, сейчас важно локализовать очаги эпидемии в Украине. Илья Емец заявил, что украинская команда специалистов сможет сделать так, чтобы смертность от коронавируса у нас была ниже, чем в Китае, где она составляет 3-4%.
Коронавирус в Украине: коротко
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 3 летальных. Эпидемия коронавируса по регионам:
- Днепропетровская область – 2;
- Донецкая область – 1;
- Житомирская область – 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный);
- Киев – 29;
- Киевская область – 5;
- Львовская область – 2;
- Тернопольская область – 1;
- Черновицкая область – 25 (1 летальный);
- Черкасская область – 1.