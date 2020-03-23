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В Минздраве заявили о переходе ко второму этапу борьбы с коронавирусом: что это значит

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что Украина переходит ко второму этапу борьбы с коронавирусом. Он заключается в борьбе с коронавирусом не только предотвращением распространения эпидемии, но и непосредственном лечении болезни.

Сейчас команда Минздрава и украинская власть в целом прилагают максимум усилий для борьбы с эпидемией коронавируса, заявил Илья Емец. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем фейсбуке.

Интересно По аналогии с Италией: в Минздраве есть расчеты наихудшего сценария по коронавирусу

Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются местными очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемию в стране,
– отметил министр здравоохранения.

Он отметил, что несмотря на все трудности, сейчас важно локализовать очаги эпидемии в Украине. Илья Емец заявил, что украинская команда специалистов сможет сделать так, чтобы смертность от коронавируса у нас была ниже, чем в Китае, где она составляет 3-4%.

Коронавирус в Украине: коротко

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе 3 летальных. Эпидемия коронавируса по регионам:

  • Днепропетровская область – 2;
  • Донецкая область – 1;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный);
  • Киев – 29;
  • Киевская область – 5;
  • Львовская область – 2;
  • Тернопольская область – 1;
  • Черновицкая область – 25 (1 летальный);
  • Черкасская область – 1.

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Медицина Лечение Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Илья Емец
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