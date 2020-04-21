Минздрав закупил костюмы для защиты врачей на 40% дороже, – Устинова

Защитные костюмы, необходимые медикам, которые борются с коронавирусом, Министерство здравоохранения закупает на 40% дороже.

Об этом в блоге на сайте "Украинской правды" написала народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова.

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По ее словам, в ближайшее время в Украину поступят 4,7 тысячи костюмов, которые закупили по цене 12 долларов за штуку. Однако в Украине таких костюмов нужно почти миллион.

Александра Устинова “Поэтому министерство, уже при новом его главе Максиме Степанове, взялось тоже покупать костюмы. Но не через международные организации, которые обычно дают самые низкие цены на такую продукцию, а сами”.

Она подчеркнула, что Минздрав рассчитывал, что стоимость одного костюма составит около 400 гривен, однако госпредприятию "Медицинские закупки", которое должно было закупить эти костюмы, удалось договориться с украинским производителем о поставке костюмов на 40% дешевле – по 245 гривен за штуку, в связи с большой партией товара.



Украинские медицинские костюмы / liga.net

Таким образом, экономия составила бы 13,7 миллиона гривен, за эту сумму можно было бы закупить еще 50 тысяч костюмов. Однако министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать эти документы.

Александра Устинова “Минздрав переобъявил тендер, уже силами своего родного тендерного комитета, и не поверите, меньше чем за сутки нашел победителя с ценой почти в 2 раза выше предыдущей, а именно по 488 грн за одноразовый костюм. Тендеров же сейчас не надо проводить – пандемия, покупай сколько хочешь, по сколько захочешь и у кого захочешь”.

Так, вместо 22 миллионов гривен за эти костюмы государство заплатит 34,8. Кроме того, уменьшено их количество – с 90 тысяч до 71. По ее словам, результаты более дешевого тендера были отменены, поскольку Минздрав добавил еще одно требование о сертификации таких костюмов.

Но даже если принять во внимание необходимость сертификации EN 14126:2003, IDТ и ДСТУ EN 14126:2008, то, во-первых, Минздрав должен был выставить требование соблюдения этого стандарта с самого начала, причем стоило проинформировать об этом всех государственных заказчиков, включая собственно закупочное предприятие. Однако в Минздраве этого не сделали,

– отметила депутат.

Устинова добавила, что даже эта цена с обновленной сертификацией является заоблачной, поскольку в международных организациях за соответствующие костюмы просят около 300 гривен за штуку.

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Депутат отметила, что о фирме-победительнице и ее владельцах почти ничего не известно. 99% их тендеров – защита от коронавируса. В целом компания наторговала за месяц на 38 миллионов гривен, из них почти 35 миллионов гривен – это закупка костюмов защиты Минздравом.

Министерство здравоохранения сначала обвинило подчиненное ему же госпредприятие в якобы низком качестве товара, который то собирались закупить. Но нареканий ни у медиков, ни у предыдущих заказчиков, ни у волонтеров на эту продукцию не было.

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