В мире 100 тысяч человек заболели коронавирусом

Всего в мире количество зафиксированных случаев коронавируса достигло 100 055 человек. Количество летальных случаев составляет 3 398.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

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Болезнь свирепствует в более чем 70 странах

Количество больных коронавирусом превысило 100 тысяч человек по всему миру. SARS-CoV-2 зарегистрировано уже более чем в 70 странах с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

Более 3 385 жителей планеты умерли из-за легочного заболевания Covid-19, вызванного вирусом. Примечательно, что более 55 тысяч человек выздоровели.

Продолжает расти количество инфицированных в Южной Корее – до 6 284 (+518 сутки) и Италии – до 3 858 (+769 сутки). Также среди стран-лидеров по количеству инфицированных – Иран – в стране болеют коронавирусом 3 513 человек.

Сегодня новые случаи заражения подтвердили Ватикан, Камерун и Сербия.

20% случаев заболеваний, которые вызывает коронавирус Covid-2019, являются тяжкими, а около 3% нуждаются в реанимационных мероприятий.

Что надо знать о распространении SARS-CoV-2

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии с семьей. Сейчас он в стабильном состоянии в инфекционной больнице Черновцов.

Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление. Побороли коронавирус полсотни тысяч людей по всему миру.

После Китая и Южной Кореи больше случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни 148 человек, а число случаев заражения приближается к 4 тысячам человек.

ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса к "очень высокому". Это самый высокий уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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