В мире более 3 миллионов человек инфицированы коронавирусом

Количество больных коронавирус COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек. Более 883 тысяч инфицированных – выздоровели, 207 тысяч умерли. Ряд стран уже начали облегчать ограничительные карантинные мероприятия.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который отслеживает зарегистрированные случаи по всей планете, сообщает 24 канал.

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Число подтвержденных случаев заражений COVID-19 в мире достигло 3 004 926 – из них более 207 тысяч человек скончались, более 883 тысяч выздоровели.

Более 2 миллионов больных сейчас находятся в больницах или на самоизоляции и пытаются побороть инфекцию.

Тройка стран, в которых случаев заражения SARS-CoV-2 всего:

США – 987 322 случая;

Испания – 226 629 случаев;

Италия – 197 675 случаев.

Между тем, вирус продолжает распространяться по всему миру, а эпицентры вспышки инфекции меняются, так например все больше случаев заражения коронавирусной инфекцией фиксируют в Бразилии, России, Турции, Южной Африке и Мексике.

В западных странах количество смертельных случаев уменьшается, а карантин постепенно ослабляют, чтобы восстановить развитие экономики.



Вследствие пандемии COVID-19 мир претерпел экономического кризиса / Фото Unsplash

Что касается Украины, то по состоянию на 27 апреля COVID-19 подтвердили у 9009 украинцев – из них 220 умерли, еще 864 пациентам удалось выздороветь. Больше всего больных в Черновицкой области и в столице Украины. 10% всех больных в Украине – врачи, их количество составляет 1749.



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