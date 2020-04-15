В мире больше 2 миллионов больных коронавирусом, но количество новых заболеваний снижается

Количество новых заражений коронавирусом в мире уменьшается уже 4 дня подряд. Так, например, в течение 14 апреля коронавирус диагностировали у 58,8 тысячи человек, что на 11,5 тысяч меньше, чем 13 апреля.

Вместе с тем по состоянию на утро 15 апреля в мире уже больше 2 миллионов людей заболели коронавирусом. Статистику распространения коронавируса в мире публикует Центр Джона Хопкинса.

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Уменьшается количество новых заболеваний в мире:

10 апреля – 96,4 тысячи новых случаев;

11 апреля – 79,8 тысячи новых случаев;

12 апреля – 75,2 тысячи новых случаев;

13 апреля – 70,3 тысячи новых случаев;

14 апреля – 58,8 тысячи новых случаев.

Показатель 14 апреля также является самым низким с 25 марта, когда коронавирус подтвердили у 49,6 тысячи человек. После того, этот показатель постоянно рос.

Коронавирус в мире: основные цифры

По состоянию на утро 15 апреля в мире коронавирусом заболели уже свыше 2 миллионов людей. В целом из-за болезни умерли уже более 126 тысяч человек.

Страны, которые больше всего пострадали от коронавируса:

США – 614 тысяч больных, более 26 тысяч человек умерли;

Италия – 162 тысячи больных, более 21 тысячи человек умерли;

Испания – 174 тысячи больных, более 18 тысяч человек умерли;

Франция – 143 тысячи больных, почти 16 тысяч человек умерли;

Великобритания – почти 94 тысячи больных, более 12 тысяч людей умерли;

Германия – 132 тысячи больных, почти 3,5 тысячи человек умерли;

Китай – 82 тысячи больных, более 3,3 тысячи человек умерли;

Иран – почти 75 тысяч больных, более 4,6 тысячи человек умерли.

Следует отметить, что за последние сутки в США из-за коронавируса умерли 2 тысячи 228 человек. Этот показатель является абсолютным рекордом количества смертей за сутки в одной стране.