В мире больше 2 миллионов больных коронавирусом, но количество новых заболеваний снижается
Количество новых заражений коронавирусом в мире уменьшается уже 4 дня подряд. Так, например, в течение 14 апреля коронавирус диагностировали у 58,8 тысячи человек, что на 11,5 тысяч меньше, чем 13 апреля.
Вместе с тем по состоянию на утро 15 апреля в мире уже больше 2 миллионов людей заболели коронавирусом. Статистику распространения коронавируса в мире публикует Центр Джона Хопкинса.
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Уменьшается количество новых заболеваний в мире:
- 10 апреля – 96,4 тысячи новых случаев;
- 11 апреля – 79,8 тысячи новых случаев;
- 12 апреля – 75,2 тысячи новых случаев;
- 13 апреля – 70,3 тысячи новых случаев;
- 14 апреля – 58,8 тысячи новых случаев.
Показатель 14 апреля также является самым низким с 25 марта, когда коронавирус подтвердили у 49,6 тысячи человек. После того, этот показатель постоянно рос.
Коронавирус в мире: основные цифры
По состоянию на утро 15 апреля в мире коронавирусом заболели уже свыше 2 миллионов людей. В целом из-за болезни умерли уже более 126 тысяч человек.
Страны, которые больше всего пострадали от коронавируса:
- США – 614 тысяч больных, более 26 тысяч человек умерли;
- Италия – 162 тысячи больных, более 21 тысячи человек умерли;
- Испания – 174 тысячи больных, более 18 тысяч человек умерли;
- Франция – 143 тысячи больных, почти 16 тысяч человек умерли;
- Великобритания – почти 94 тысячи больных, более 12 тысяч людей умерли;
- Германия – 132 тысячи больных, почти 3,5 тысячи человек умерли;
- Китай – 82 тысячи больных, более 3,3 тысячи человек умерли;
- Иран – почти 75 тысяч больных, более 4,6 тысячи человек умерли.
Следует отметить, что за последние сутки в США из-за коронавируса умерли 2 тысячи 228 человек. Этот показатель является абсолютным рекордом количества смертей за сутки в одной стране.