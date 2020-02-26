24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В мире количество больных коронавирусом выше, чем в Китае: ВОЗ

- Читати новину українською
Коронавірус стрімко поширюється по Європі / EPA

Впервые больных коронавирусом зафиксировали больше за пределами Китая, чем в эпицентре заболевания. В Китае за сутки зафиксировали 411 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, тогда как в мире заболели 427 человек.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адха Гебреісус, пише BBC.

Читайте також: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Загальна кількість випадків інфікування у світі понад 81 тисяча хворих.

Керівник ВООЗ заявив, що раптове зростання випадків коронавірусу в Італії, Ірані та Південній Кореї "викликає глибоку стурбованість", але вірус все ще можна стримувати, щоб уникнути пандемії.

Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне

  • Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.
  • Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених. 
  • За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.
  • Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.
  • В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.

Чи готова Україна до поширення коронавірусу

  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
  • Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.
  • Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье ВОЗ Китай Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук