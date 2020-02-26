В мире количество больных коронавирусом выше, чем в Китае: ВОЗ
Впервые больных коронавирусом зафиксировали больше за пределами Китая, чем в эпицентре заболевания. В Китае за сутки зафиксировали 411 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19, тогда как в мире заболели 427 человек.
Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адха Гебреісус, пише BBC.
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Загальна кількість випадків інфікування у світі понад 81 тисяча хворих.
Керівник ВООЗ заявив, що раптове зростання випадків коронавірусу в Італії, Ірані та Південній Кореї "викликає глибоку стурбованість", але вірус все ще можна стримувати, щоб уникнути пандемії.
Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне
- Розповсюдження небезпечного коронавірусу почалося з міста Ухань, яке згодом ізолювали. Влада Китаю побудувала окремі лікарні для хворих.
- Низка країн зупинили авіасполучення з Китаєм. Вірус поширюється у Європі. Найбільше серед європейських країн постраждала Італія, де вже зафіксували 11 смертей і понад 300 заражених.
- За останню добу від коронавірусу померли дві людини у Франції.
- Станом на 26 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 тисячі 763 людини. Загальна кількість інфікованих – 81 тисяча 2 особи по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 30 тисяч людей.
- В Україні жоден випадок зараження Covid-2019 не підтвердився.
Чи готова Україна до поширення коронавірусу
- 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
- Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
- Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом.
- Через стрімке поширення коронавірусу по світу, на кордоні з Україною ДПСУ та МОЗ розпочали температурний скринінг пасажирів, котрі прямують з Італії. Перевірки запроваджені також на пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною, Румунією та Польщею.
- Кабінет міністрів України максимально мобілізований, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу в Україні. В Україні працює національний штаб, який двічі на день збирає інформацію по країні на виявлення коронавірусу.
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