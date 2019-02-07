В мире началась "эпидемия" перфекционизма

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Перфикционизм
Перфикционизм / getty

Перфекционизм распространяется по всему миру и приобретает масштабы эпидемии. Больше всего подвержены ему милениалы (люди, родившиеся с 1981 по 2000 годы).

С 1990 года в мире стало в несколько раз больше перфекционистов обоих полов, чем было до этого, говорится в исследовании британских ученых.

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Психологи проанализировали 77 крупных исследований за последние 25 лет, а также опросили более 25 тысяч участников в возрасте от 15 до 49 лет, две трети из которых – женщины.

Ученые утверждают, что эта эпидемия несет смертельную угрозу для общества. Перфекционизм тесно связан со стрессом, депрессией, тревогой, расстройствами пищевого поведения, пьянством и суицидом. Состояние людей ухудшается по мере их взросления: они становятся невротическими, склонными к зависимостям и менее организованными.

Перфекціоніст
Перфекционизм – вредит обществу

Единственным лекарством в борьбе с эпидемией психологи видят в снисходительности родителей к детям. Они призывают показывать им, как учиться на ошибках, а не уничтожать их морально за неудачи. Кроме того, нужно относиться со скептицизмом к "идеальной жизни", которую транслируют СМИ, реклама и соцсети.

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Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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