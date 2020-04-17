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В мире от коронавируса умерли почти 150 тысяч человек

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В мире от коронавируса умерли почти 150 тысяч человек / Getty Images

С начала эпидемии коронавируса COVID-19 в мире подтвердили смерть 148 741 человека.

Напомним, что 9 января подтвердили первую смерть от коронавируса. Летальный случай произошел у 61-летнего мужчины, который был постоянным клиентом на рынке в китайском городе Ухань.

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В Европе первый трагический случай из-за COVID-19 подтвердили 15 февраля у китайского туриста в Париже.

А на сегодня, 17 апреля, умерли более 148 тысяч человек. Общее количество заболевших 2 208 821. К счастью, 558 715 пациентам удалось вылечиться от коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев заражения обнаружили в США (672 762 подтвержденных случая коронавируса), далее по количеству следуют Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.

Добавим, президент США Дональд Трамп, в отличие от европейских стран, позволил по желанию восстанавливать экономическую деятельность. Он заявил, что длительное прекращение активности не может быть долгосрочным решением.

"Для сохранения здоровья наших граждан необходимо сохранить рабочей нашу экономику", – отметил Трамп.


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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