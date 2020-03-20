В мире разрабатывают примерно 20 вакцин против коронавируса

Пока нет никакой вакцины от китайского коронавируса, который продолжает забирать жизни людей во всем мире. Однако ученые из разных уголков планеты работают над ее созданием.

По состоянию на сегодня в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса, сообщила на пресс-конференции эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув.

Важно Вакцина от коронавируса: на какой стадии находятся разработки

По ее словам, научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса, и сейчас начинаются клинические испытания.

Пройдет определенное время, прежде чем у нас будет вакцина, которая сможет использоваться, но работы ведутся, и мы очень благодарны всем партнерам, которые проводят эти клинические испытания,

– подчеркнула Керхоув.

В то же время директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что, хотя работы по созданию вакцин ведутся с беспрецедентной скоростью, все необходимые испытания должны быть проведены с соблюдением всех мер безопасности.

Нам придется столкнуться и с другой трудностью. Если нам удастся разработать эффективную вакцину, мы должны будем обеспечить, чтобы эта вакцина была доступна для всех. Чтобы к этой вакцине был равный и честный доступ,

– добавил Райан.

Важно! В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях. Ранее китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала