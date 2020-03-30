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В мире заканчиваются презервативы из-за коронавируса

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В мире заканчиваются презервативы / www.vice.com

Крупнейший производитель презервативов в мире компания Karex Bhd предупредила о вероятном дефиците их продукции.

Из-за коронавируса компания лишь совсем недавно возобновила свое производство в Малайзии. Об этом сообщило издание Bloomberg.

К слову Все, что вы могли не знать о презервативе и самые распространенные мифы о его использовании

Согласно запретам власти, сейчас там может работать только половина производителей. Такая же ситуация с производством в Индии и Китае.

В результате, поставки презервативов упали почти на 50%, а запасы рассчитаны только на два месяца. Также есть проблемы с экспортом из-за закрытых границ.

В то же время исполнительный директор компании Миа Го Киато заявил, что спрос на их продукцию вырос вдвое, ведь люди воздерживаются от рождения детей, потому что не знают, чего ждать в будущем.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Секс Здоровая жизнь
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