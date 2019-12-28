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У молодых людей находят новый очень агрессивный тип рака

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Новый вид рака / pixabay.com

Многие люди, которые сталкиваются с раком желудка до 60 лет, имеют генетически и клинически другие виды опухолей. Они быстрее растут и метастазируют.

У таких пациентов худший прогноз, они демонстрируют и большую резистентность перед традиционной химиетерапией. Результаты этого исследования опубликованы в журнале Surgery.

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На протяжении десятков лет количество случаев рака желудка у пожилых пациентов снижается, а вот раннее начало рака встречается все чаще. Сегодня на его долю приходится уже 30% всех новых диагнозов.

Как проходило исследование?

Авторы исследования считают это тревожным трендом, поскольку рак желудка - очень тяжелая болезнь. Они изучили 75 тысяч случаев рака, используя несколько баз данных по опухолям и воспользовались статистикой по раку желудка с 1973 по 2015 годы.

Новий вид раку шлунка
Новый вид рака желудка \ unsplash.com

В США сегодня средний возраст постановки диагноза рак желудка составляет 68 лет, но людям от 30 до 60 эта болезнь грозит значительно больше.

Выводы ученых

Это не связано с тем, что медицинские учреждения улучшили предварительную диагностику. Не существует никаких методов универсального скрининга на рак желудка, поэтому у молодых пациентов его находят на поздней стадии еще более запущенным, чем у пациентов пожилого возраста. Кроме того, исследование показало, что ранний рак генетически и молекулярно отличается от того, что встречается в пожилом возрасте.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Онкозаболевания Лечение Медицина
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