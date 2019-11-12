В мозге нашли рецепторы плохого настроения

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Открытие поможет усовершенствовать антидепрессанты
Открытие поможет усовершенствовать антидепрессанты / unsplash.com

Международная группа ученых обнаружила в человеческом мозге рецептор, который может отвечать за плохое настроение.

Исследователи из Австралии, Канады, Венгрии и Франции около восьми лет изучали медиальную хабенулу – участок в таламической части головного мозга. Выяснилось, что она принципиально важна для метаболизма и распределения глутамата, субстанции P и ацетилхолина.

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Этот участок мозга вовлечен в систему вознаграждения, а именно, в развитие поведения, возникающего в ответ на вредные стимулы и те, которые вызывают отторжение.Знайшли ділянку в мозку, яка робить людей тривожними
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На мембранах клеток медиальной хабенулы размещены множество NMDA-рецепторов глутамата. Эти молекулы отвечают за синаптическую пластичность, которая необходима для процессов запоминания и обучения.

Известно, что NMDA-рецепторы активируются глутаматом и глицином. Теперь же ученые обнаружили разновидность этих рецепторов, которым для активации достаточно глицина. Их обозначили как молекулы GluN1 / GluN3A.

Эти рецепторы в большом количестве экспрессируются на нейронах медиальной хабенулы мышей. Когда эти молекулы подавлялись у лабораторных грызунов, они испытывали меньше тревоги или становились менее активными.

Ученые отмечают, что открытие этих рецепторов поможет разработать новые антидепрессанты.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Психология Депрессия Мозг
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