В NASA разработали принципиально новую модель аппаратов ИВЛ: фото, видео

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA разработали новую модель аппаратов искусственной вентиляции легких. Они необходимы для лечения пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

В NASA отметили, что их аппараты ИВЛ имеют множество преимуществ. Разработку уже представили Дональду Трампу, говорится на сайте NASA.

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Преимущества аппаратов ИВЛ NASA

Аппараты легче собирать , чем другие модели.

, чем другие модели. Для сборки требуется меньше деталей .

. Обслуживание аппаратов проще.

Новая модель предназначена, в частности, для лечения пациентов с коронавирусов COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Изобретение уже получило разрешение на использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, отмечают американские СМИ.



Аппараты ИВЛ от NASA имеют множество преимуществ / Фото Business Insider

Как работает аппарат ИВЛ от NASA

Устройство собрали менее чем за 40 дней и назвали его VITAL. Он работает так же, как и классический аппарат ИВЛ. Но предназначен только для больных COVID-19 и служит лишь 3 – 4 месяца. Тогда как традиционные устройства поддерживают жизнь пациентов несколько лет.

Изобретение планируют использовать для помощи тем, у кого болезнь протекает в более легкой форме. Зато более сложные аппараты ИВЛ смогут спасти инфицированных в критическом состоянии.



Аппарат ИВЛ VITAL / Фото Business Insider



Разработку уже представили Дональду Трампу / Фото Business Insider

Аппарат уже успешно испытали. Теперь инженеры ждут необходимо разрешение, чтобы запустить устройство в массовое производство.

У пациентов с COVID-19 легкие достаточно слабые, поэтому этот вентилятор высокого давления. Как только мы закончили работу над устройством, то дали его испытать врачам из центра Маунт Синай, которые сейчас на передовой. Тестирование успешно завершились, и мы ждем утверждения аппарата,

– сказал заместитель директора по стратегическому интеграции лаборатории реактивного движения NASA Дэйв Ґаллаґер.

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