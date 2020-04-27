В некоторых странах COVID-19 может унести жизни до 1% населения, – исследование

Итальянские ученые детально изучили данные о первых 40 днях пандемии коронавируса в Ломбардии. Они провели расчеты и подсчитали, что в некоторых странах COVID-19 может стать причиной гибели до 1% населения.

В архиве препринтов medRxiv появилось исследование итальянских ученых Джанлука Ринальди и Маттео Парадиз. Зона исследования охватила 10 населенных пунктов, население которых в целом составляет около 50 тысяч человек.

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Исследователи не стали использовать официальную статистику смертности, поскольку во многих случаях она может быть "неполной или искаженной". Вместо этого они воспользовались статистикой тестирования на SARS-CoV-2. По мнению ученых, данные результатов массовых анализов позволяют точнее оценить масштабы пандемии и реальную летальность от COVID-19.

Исследователи собрали данные о смертности по половому распределению с 21 февраля по 4 апреля и сравнили их с такой же статистикой за предыдущие 5 лет. Они обнаружили, что в 2020 году за эти 40 дней умерли в пять раз больше людей, чем обычно в этот период: в среднем 341 человек против 70. Также ученые отметили, что на начало апреля избыточной смертности в стране уже не наблюдалось.



Сравнительная таблица смертности в исследуемых регионах с 2015 по 2020 год / medRxiv

Впоследствии исследователи проанализировали статистику массового тестирования населения на антитела, которое провели в конкретных регионах Ломбардии после снятия жестких ограничительных мер. Степень заражения вирусом в областях, которые исследовали специалисты, составила около 40%, а в некоторых населенных пунктах достигла 80%. Поэтому, исследователи установили, что летальность от коронавируса в этих регионах составляет 1,29%, а в группе людей от 60 лет этот показатель составляет 4,25%.

К слову, этот показатель почти совпал с летальностью на круизном лайнере Diamond Princess (1,3%). Но в том случае была относительно небольшая выборка – около 3 тысяч протестированных, 712 инфицированных и 13 смертей. Кроме того, среди пассажиров лайнера было много пожилых людей.

Пересчет, проведенный на основе данных из Diamond Princess для популяции Китая обнаружил, что расчетный параметр летальности для этой страны – 0,6%. Результаты нового исследования показывают, что на самом деле это число вдвое больше, и нельзя не учесть тот факт, что население Италии одно из "старейших" в мире. Следовательно, по мнению исследователей, при плохом сценарии от коронавируса может умереть около 1% граждан в каждой стране.

Оценка летальности от COVID-19 для разных возрастных групп / medRxiv

Также статистические данные показывают, что жесткий карантин является эффективной мерой для предотвращения пандемии, но есть и плохая сторона медали – из-за этих мер у населения не сформировался коллективный иммунитет. Следовательно, большая часть людей может заразиться коронавирусом во время последующих волн пандемии.

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