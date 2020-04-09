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В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса

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Самый старый человек выздоровел от коронавируса / Unsplash

Организм 107-летней жительницы Нидерландов Корнелии Рас успешно справился с коронавирусом. Сейчас она стала самым старым человеком в мире, победившим COVID-19.

Как передает rtlnieuws, коронавирус у нее диагностировали 18 марта, на следующий день после того, как она отпраздновала день рождения.

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Через сутки женщина почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура, появился сильный кашель. Тест подтвердил заражение COVID-19.

Родные Корнелии уже и не надеялись на ее выздоровление, но чудо случилось.

Считают, что коронавирус она подхватила в церкви при доме престарелых на острове Гуре-Оверфлакке, где она проживает. После посещения святыни COVID-19 диагностировали у 40 человек, 10 из них умерли.

Согласно последним данным, в Нидерландах зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения, 2,2 тысячи человек умерли.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус COVID-19
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