В Нидерландах COVID-19 обнаружили у норок: ветеринары будут изучать, как болеют кошки и свиньи

На факультете ветеринарной медицины Утрехтского университета начнется исследование, на сколько коты чувствительны к коронавирусу. Кроме того, министр сельского хозяйства Карола Шутен проводит собственное расследование, могут ли свиньи заболеть COVID-19.

Во время исследования специалисты планируют опросить медработников, заразившихся коронавирусом, есть ли у них дома кошки. В случае положительного ответа, исследователи планируют приезжать к медперсоналу домой и брать пробы у животных, сообщает NOS.

К теме Могут ли домашние любимцы заразить человека коронавирусом

Исследовательница Элс Броенс с факультета ветеринарной медицины уверена, что коты не способствуют распространению коронавируса. Она отмечает, что вероятность передачи инфекции от животного к человеку не так высока, как от человека к человеку. Больным COVID-19 людям рекомендуют не обнимать и не целовать свое животное, а вот гладить – вполне разрешено.

Следовательно пациенты, у которых есть собака и они не имеют возможности ее выводить на двор, могут попросить других людей выгуливать ее. Кроме того, собакам можно контактировать с другими собаками во время выгула.

Передача от человека к человеку – это самое важное, и коты играют незначительную роль,

– отметила она.

Впрочем, исследователи проводят исследования по просьбе министра Шутен. У нее также нет доказательств того, что животные играют важную роль в распространении вируса, но она хочет убедиться в этом.

Отметим, что есть единичные случаи инфицирования домашних животных за границей. Вирус был обнаружен в образцах некоторых домашних кошек и собак в Китае и США, а также сообщалось о случае заражения кота в Бельгии. В Нью-Йоркском зоопарке болезнь обнаружили у тигров и львов, которые заразились от своих смотрителей.

В Китае пытались намеренно заразить вирусом собак, кошек, хорьков, кур, уток и свиней. Это удалось лишь с несколькими хорьками и кошками, но исследователи отмечают, что лабораторные условия отличаются от реальных условий жизни.

Также 26 апреля стало известно, что в Нидерландах двое заводчиков обнаружили коронавирус у нескольких норок. Животные имели проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом. Норки стали первыми животными в Нидерландах, у которых диагностировали болезнь.

Исследования по течению COVID-19 у животных планируют начать в мае. Первые результаты ожидают через несколько месяцев.



Пути заражения коронавирусом среди животных и людей / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.