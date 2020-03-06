В Нидерландах зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Нидерландах из-за коронавируса умер человек. Это первая смерть в стране, где планируется проведение Евровидения и чемпионат Европы 2020.

Министерство здравоохранения Нидерландов подтвердило первую смерть вследствие заболевания коронавирусом, пишет De Telegraaf.

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Отмечают, что умер человек, который принадлежал к группе риска – больному было 86 лет.

Первый летальный случай зафиксирован в Роттердаме. Умер 86-летний мужчина. При этом происхождение заболевания мужчины в настоящее время не ясно,

– сообщили в Министерстве здравоохранения Нидерландов.

Как распространяется коронавирус в Нидерландах

В Нидерландах коронавирусом Covid-19 заболели 82 человека. До сих пор летальных случаев из-за осложнений течения заболевания в стране не фиксировали.

Риски распространения инфекции высокие, ведь город является довольно туристическим, как отмечают специалисты ВОЗ, такие города имеют повышенные риски распространения коронавируса. В частности, Covid-19 стремительно распространяется по Европе. Больше всего случаев фиксируют в Италии, там 148 смертельных случаев от коронавируса и вообще почти 4 тысячи случаев заражения коронавирусом.

В Роттердаме запланировано проведение Евровидения

Примечательно, что конкурс Евровидение-2020 в Роттердаме, Нидерланды, должен состояться уже через 2 месяца – в мае 2020 года. Обычно там собираются десятки тысяч людей, поэтому из-за массового скопления людей существует угроза еще большего распространения коронавируса. Кроме того, заболеть коронавирусом рискуют и организаторы конкурса, представители стран и их делегации.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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