В Нигерии неизвестный вирус унес жизни 15 человек

В Нигерии вспышка неизвестного вирусного заболевания, от осложнений после которого умерли уже 15 человек.

Неизвестный вирус зафиксировали в нигерийском штате Бунья, об этом сообщили местные власти, пишет Daily Express.

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Сейчас известно, что вирусом заражены уже 104 человека, впрочем отмечают, что это не китайский коронавирус COVID-19. Также сообщается, что болезнь ранее не была диагностирована, следовательно, лечения и вакцины не существует.

Что известно о новом вирусе из Нигерии

Как сообщает Нигерийский центр контроля заболеваний (НЦКЗ), первые случаи заражения были замечены в январе 2020 года.

Сенат Нигерии призвал Нигерийский центр контроля заболеваний следить за ситуацией и попытаться предотвратить распространение болезни. Известно, что сейчас всех инфицированных отправили на карантин. Напомним, что 20 октября 2014 года ВОЗ признала Нигерию свободной от эпидемии Эболы.



В Нигерии вспыхнул неизвестный вид вируса / theconversation.com

Симптомы неизвестного вируса из Нигерии Головная боль;

Диарея;

Тошнота;

Отек желудка;

К слову, недавно в Бразилии обнаружили новый загадочный вирус, который на 90% состоит из неизвестных науке генов. Он зародился в искусственном озере Пампулов.

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