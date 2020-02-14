В Нигерии распространяется лихорадка Ласса: от заболевания умерло 70 человек
В Нигерии распространяется вспышка лихорадки Ласса. Менее чем за месяц болезнь охватила 26 штатов, зафиксировано не менее 70 смертей.
Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на данные NCDC (Нигерийский центр по контролю за заболеваниями). Лихорадка Ласса подозревается в 1708 человек, а у 472 человек это лабораторно подтверждено. Кроме того, пострадали не менее 14 медицинских работников.
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В Нигерии принимаются меры карантина больных. Добавим, что сначала горячку сложно диагностировать из-за того, что болезнь протекает без специфических симптомов, среди которых – утомляемость, общая слабость, лихорадка, головная боль, боль в горле, рвота, диарея, отек лица и низкое артериальное давление.
Как передается лихорадка Ласса?
Заболевание передается путем прямого контакта с мочой, выделениями или кровью грызунов, которые его переносят, а также после контакта с предметами, которые были загрязнены такими выделениями.
Добавим, что заболевание передается от человека к человеку при контакте с биологическими жидкостями, а также воздушно-капельным и половым путем. На данный момент существует лечение, которое особенно эффективно действует в случае выявления лихорадки на ранних стадиях.
Инкубационный период – 6-21 день. Возбудитель лихорадки принадлежит к той же группе, что и вирус Эбола, но менее смертоносный.
По данным Всемирной организации здравоохранения, противовирусный препарат рибавирин эффективен для лечения лихорадки Ласса, если он назначается на ранних стадиях клинического заболевания.
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