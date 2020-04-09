В Николаеве проверили тесты на коронавирус: все они оказались отрицательными

Из-за отсутствия случаев коронавируса на Николаевщине, 9 апреля, проверили несколько тестов. Все они оказались отрицательными.

Об этом во время визита в Николаев заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, перед приездом врачи взяли анализы у пациентов с пневмонией в одной из больниц Николаева и направили их в другую лабораторию за пределами области. В итоге результаты на коронавирус оказались отрицательными.

Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Мы поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением к семейному врачу, в скорую медицинскую помощь, к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы,

– отметил Ляшко.

Он также добавил, что больницы Николаевской области проверят на наличие средств индивидуальной защиты и аппаратов для реанимационных мероприятий.

Обратите внимание! По состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Всего в Украине подтвердили 1 892 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 45 человек, умерли 57.



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