В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона

В США ситуация с коронавирусом по количеству инфицированных – худшая в мире (таких более 120 тысяч). Больше всего больных в городе и штате Нью-Йорк – 53 тысяч. Президент Трамп хотел ввести жесткий карантин региона, но его отговорили.

По расчетам Daily Mail , за минувшие двое суток в городе Нью-Йорк каждые 17 минут умирал инфицированный коронавирусом человек. При такой ситуации президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения жесткого карантина в Нью-Йорке и еще двух штатах, где случаев COVID-19 больше всего.

К теме Темпы распространения COVID-19 в Нью-Йорке выше, чем в Ухане и Ломбардии

"Мы хотели бы сделать там (в Нью-Йорке – 24 канал) режим карантина, поскольку это эпицентр эпидемии. Я думаю об этом", – сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.

Впоследствии он добавил в твиттере: " Я рассматриваю возможность введения карантина в "горячих точках": Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут . Решение будет принято, так или иначе, вскоре".

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing "hot spots", New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020

Какова ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке

В отделение неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно, очередь на линии "скорой" иногда достигает 170 человек. Врач центральной общественной больницы Нью-Йорка Стив Кассапидис сравнил ситуацию в городе с адом.

Больных привозят, подключают к аппаратам, потом они умирают, и далее по кругу. Пациентов привозят и привозят,

– рассказал Кассапидис.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио днем ранее говорил, что запасов в городе – на неделю, городу нужна федеральная и военная поддержка, а также не менее 15 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

Добавим, что население города Нью-Йорк состоянию на 2019 – примерно 9 миллионов человек, штата же Нью-Йорк – более 20 миллионов.

Трампа отговорили вводить карантин

Ночью 29 марта Трамп написал в твиттере, что таки не будет вводить карантин в Нью-Йорке. Просит только у местных властей выдать рекомендации не посещать этот регион и не выезжать из него. "Карантин не понадобится" , – подытожил президент США.

On the recommendation of the White House CoronaVirus Task Force , and upon consultation with the Governor's of New York , New Jersey and Connecticut, I have asked the @CDCgov to issue a strong Travel Advisory, to be administered by the Governors, in consultation with the .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29 2020

Почему Трамп решил не вводить карантин

Дело в том, что местные власти, в частности губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, жестко раскритиковали эту идею. Куомо назвал такую инициативу "очень причудливой, антиамериканской и антисоциальной".

Еще ж и более – власти штата намекнули, что в случае разговора о жестком карантине и физической границе может начаться "дискуссия о гражданской войне".

Коронавирус в США: в ночь на воскресенье, 29 марта, подтвержденные случаи поражения коронавируса составляют 123 тысяч 271, смертей уже более 2200 по всей стране.



В Нью-Йорке, к слову, 883 человека умерли в целом и более 200 в сутки. Инфицированных в Нью-Йорке – более 53 000.