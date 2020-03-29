В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона
В США ситуация с коронавирусом по количеству инфицированных – худшая в мире (таких более 120 тысяч). Больше всего больных в городе и штате Нью-Йорк – 53 тысяч. Президент Трамп хотел ввести жесткий карантин региона, но его отговорили.
По расчетам Daily Mail, за минувшие двое суток в городе Нью-Йорк каждые 17 минут умирал инфицированный коронавирусом человек. При такой ситуации президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения жесткого карантина в Нью-Йорке и еще двух штатах, где случаев COVID-19 больше всего.
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"Мы хотели бы сделать там (в Нью-Йорке – 24 канал) режим карантина, поскольку это эпицентр эпидемии. Я думаю об этом", – сказал Трамп журналистам на брифинге в Белом доме.
Впоследствии он добавил в твиттере: "Я рассматриваю возможность введения карантина в "горячих точках": Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут. Решение будет принято, так или иначе, вскоре".
Какова ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке
В отделение неотложной помощи поступает до 6,5 тысячи звонков ежедневно, очередь на линии "скорой" иногда достигает 170 человек. Врач центральной общественной больницы Нью-Йорка Стив Кассапидис сравнил ситуацию в городе с адом.
Больных привозят, подключают к аппаратам, потом они умирают, и далее по кругу. Пациентов привозят и привозят,
– рассказал Кассапидис.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио днем ранее говорил, что запасов в городе – на неделю, городу нужна федеральная и военная поддержка, а также не менее 15 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.
Добавим, что население города Нью-Йорк состоянию на 2019 – примерно 9 миллионов человек, штата же Нью-Йорк – более 20 миллионов.
Трампа отговорили вводить карантин
Ночью 29 марта Трамп написал в твиттере, что таки не будет вводить карантин в Нью-Йорке. Просит только у местных властей выдать рекомендации не посещать этот регион и не выезжать из него. "Карантин не понадобится", – подытожил президент США.
Почему Трамп решил не вводить карантин
Дело в том, что местные власти, в частности губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, жестко раскритиковали эту идею. Куомо назвал такую инициативу "очень причудливой, антиамериканской и антисоциальной".
Еще ж и более – власти штата намекнули, что в случае разговора о жестком карантине и физической границе может начаться "дискуссия о гражданской войне".
Коронавирус в США: в ночь на воскресенье, 29 марта, подтвержденные случаи поражения коронавируса составляют 123 тысяч 271, смертей уже более 2200 по всей стране.
В Нью-Йорке, к слову, 883 человека умерли в целом и более 200 в сутки. Инфицированных в Нью-Йорке – более 53 000.
Напомним простые правила, как защититься от вируса / Инфографика 24 канала
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