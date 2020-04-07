В Нью-Йорке рассматривают возможность массовых захоронений в городских парках

Председатель комитета по здравоохранению городского совета Нью-Йорка Марк Левин сказал, что городская власть рассматривает возможность в случае крайней необходимости проводить групповые захоронения умерших от коронавируса на территории городских парков.

Об этом он написал в Twitter.

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Чиновник добавил, что если такой способ одобрят, то это будет "временное захоронение".

Вскоре мы начнем "временное захоронение". Это, вероятно, будет сделано с помощью парка для похорон Нью-Йорка (да, вы правильно прочитали). Траншеи будут вырыты по 10 могил в ряд. Это будет сделано достойно, упорядоченно и временно. Но это будет трудно для жителей Нью-Йорка", – написал Левин.

Ситуация в Нью-Йорке и США

На этот момент число погибших в городе уже превысило 2 тысячи человек и вскоре ожидается всплеск смертности. По всему городу организованы самодельные морги, где тела хранятся в рефрижераторных трейлерах за пределами больниц, потому что в медучреждениях морги уже переполнены.

Согласно исследованиям сотрудников Медицинской школы Университета Вашингтона, пик заболеваемости коронавирусом в Америке достигнет максимума через 10 дней – 16 апреля. В этот день прогнозируется 3130 смертей в сутки от инфекции.

По данным на 7 апреля, в мире более 1 миллиона 348 тысяч зараженных коронавирусов. Из них около 74 тысяч умерли, еще 285 тысяч человек вылечились. США находятся на первом месте по количеству зараженных – более 368 тысяч граждан, почти 11 тысяч умерли почти 20 тысяч выздоровели.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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