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В Нью-Йорке устроили "коронавирусную вечеринку": 2 умерли, еще 6 в больнице

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Коронавирусные вечеринки становятся популярными: почему это опасно / unsplash.com

В Нью-Йорке молодые люди решили провести "коронавирусную вечеринку", чтобы выработать коллективный иммунитет против болезни.

Молодые люди решили, что если они не в группе риска, они могут заболеть COVID-19 и выработать иммунитет. Да, действительно, смертность от коронавируса намного выше у пожилых людей, чем у молодежи. Но из-за такой безответственности от осложнений умерли двое участников "развлечений". Об этом рассказал медик из Нью-Йорка Сэм Гергис.

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Почему устроили "коронавирусную тусовку": какова ее суть

Участие в этом действе приняли 22 человека в возрасте до 35 лет. Они планировали устроить вечеринку, чтобы заразить друг друга COVID-19, переболеть и вернуться к обычной жизни.

Впрочем, после вечеринки 2 человека погибли, еще 6 находятся в больнице.

"Коронавирусные вечеринки" набирают популярность в США – похожий случай был зарегистрирован в штате Кентуки: молодежь собралась, "считая себя неуязвимыми к COVID-19". После этого 1 человек оказался в больнице.

Стоит помнить, что даже если вирус менее опасен для молодых людей, это не значит, что не нужно придерживаться рекомендаций ВОЗ и Минздрава по профилактике вируса.

Любой может стать связующим звеном между болезнью и смертью другого человека.


Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Коронавирус в Украине Новости США
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