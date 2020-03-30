В Нью-Йорке устроили "коронавирусную вечеринку": 2 умерли, еще 6 в больнице
В Нью-Йорке молодые люди решили провести "коронавирусную вечеринку", чтобы выработать коллективный иммунитет против болезни.
Молодые люди решили, что если они не в группе риска, они могут заболеть COVID-19 и выработать иммунитет. Да, действительно, смертность от коронавируса намного выше у пожилых людей, чем у молодежи. Но из-за такой безответственности от осложнений умерли двое участников "развлечений". Об этом рассказал медик из Нью-Йорка Сэм Гергис.
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Почему устроили "коронавирусную тусовку": какова ее суть
Участие в этом действе приняли 22 человека в возрасте до 35 лет. Они планировали устроить вечеринку, чтобы заразить друг друга COVID-19, переболеть и вернуться к обычной жизни.
Впрочем, после вечеринки 2 человека погибли, еще 6 находятся в больнице.
"Коронавирусные вечеринки" набирают популярность в США – похожий случай был зарегистрирован в штате Кентуки: молодежь собралась, "считая себя неуязвимыми к COVID-19". После этого 1 человек оказался в больнице.
Стоит помнить, что даже если вирус менее опасен для молодых людей, это не значит, что не нужно придерживаться рекомендаций ВОЗ и Минздрава по профилактике вируса.
Любой может стать связующим звеном между болезнью и смертью другого человека.
Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 канала
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