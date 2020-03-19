В Новой Зеландии легализовали аборт

Парламент Новой Зеландии проголосовал в третьем чтении за принятие законопроекта о легализации абортов.

В издании New Zealand Herald сообщили, что за принятие закона проголосовали 68 парламентариев, против – 51.

Читайте также Какой вред может нанести медикаментозный аборт: ответ гинеколога

Документ передадут генерал-губернатору Новой Зеландии для получения королевской санкции.

Законопроект о легализации абортов исключает аборт из Закона о преступлениях Новой Зеландии. То есть, осудить человека за такие действия теперь невозможно. Также соответствующий законопроект отменяет необходимость получения одобрения от двух врачей, если женщина желает сделать аборт до 20 недели беременности.

Что такое аборт?Аборт – прерывание беременности в течение первых 22 недель. Рождение ребенка после 28 недели беременности уже считается преждевременными родами. Медицинский аборт может быть хирургическим и медикаментозным.



В большинстве стран аборт запрещен законом. Однако недавно страны начали декриминализировать прерывание беременности. В частности, в мае 2018 года разрешили аборты в Ирландии.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.