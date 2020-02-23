В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причины

У одной из иностранных гражданок, эвакуированных из китайского Уханя в Новые Санжары, обнаружили обострение гастроэнтерологической болезни – проблемы с пищеварительной системой. Диагноз был установлен в результате осмотра медиков, проведенного после обострения боли в животе иностранки.

После консультации медиков со специализированным профильным областным специалистом в обсервацию прибыла экстренная помощь со специалистами, которые провели осмотр пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, который работает в оперативном штабе в зоне обсервации, рассказал, что врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб.

Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм,

– заверил Ляшко.

Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации.

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