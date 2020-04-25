В НСЗУ объяснили, почему возникают проблемы в финансировании больниц

Примерно 1000 больниц получили большее финансирование из центрального бюджета, но 600 больниц получили меньше. Происходит это из-за проблем во внедрении второго этапа медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказала исполняющая обязанности главі Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

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Из центрального бюджета по контрактам с НСЗУ около тысячи медучреждений получили больше денег. Некоторые из них на 70%, некоторые на 5%, кое-кто на 50%,

– сообщила Мовчан.

Однако, по ее же словам, около 600 медучреждений получили меньше денег из центрального бюджета.

Почему медицинские учреждения получают финансирование не одинаково

У медицинского учреждения есть два источника финансирования – центральный бюджет и местный.

Деньги из центрального бюджета направляет НСЗУ. Ранее – по субвенции, теперь же, со стартом второго этапа медреформы, речь идет о ПМГ (программе медицинских гарантий).

" В 2020 году денег из центрального бюджета на ПМГ выделено больше ", – уверяет Мовчан. А проблемы в финансирование больниц возникают из-за отсутствия координации между ведомствами, которые за это финансирование отвечают.

Из явных пробелов в осуществлении медреформы, на которые стоит обратить первоочередное внимание, – это отсутствие координации между различными ведомствами, которые участвуют в жизни больниц – администрируют их деятельность или финансируют,

– пояснила руководитель НСЗУ.

К сожалению, она не уточнила, о каких именно ведомства говорится.

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