В ОАЭ у мужчины из уха достали краба

Невероятный случай произошел в городе Абу-Даби в ОАЭ, где врачам пришлось доставать живого краба из уха пациента.

Инцидент произошел на пляже. Мужчина, который отдыхал, в какой-то момент заметил, что что-то попало ему в ухо, однако ему и в голову не могло прийти, что это мог быть краб, пишет издание Gulf News.

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Сначала турист не придавал значения случившемуся, но уже через несколько часов дискомфортные ощущения сменились резкой болью. Тогда мужчина и обратился к врачам.



У мужчины достали из уха краба / gulfnews.com

Осмотрев пациента, врач сообщил, что у него в ухе застрял живой краб. Несмотря на то, что он был довольно маленьким, неприятностей мужчине он доставил немало. Слуховой проход пациента сильно распух.

Чтобы не ухудшить ситуацию, морское существо удалили из уха путем эндоскопической операции. К этому методу прибегли для того, чтобы не ухудшить повреждения в ухе.

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