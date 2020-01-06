24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

В ОАЭ у мужчины из уха достали краба

52 Читати новину українською
Краб залез мужчине в ухо / unsplash.com

Невероятный случай произошел в городе Абу-Даби в ОАЭ, где врачам пришлось доставать живого краба из уха пациента.

Инцидент произошел на пляже. Мужчина, который отдыхал, в какой-то момент заметил, что что-то попало ему в ухо, однако ему и в голову не могло прийти, что это мог быть краб, пишет издание Gulf News.

Также на тему: Что чаще всего застревает в человеческих телах

Сначала турист не придавал значения случившемуся, но уже через несколько часов дискомфортные ощущения сменились резкой болью. Тогда мужчина и обратился к врачам.

У чоловіка дістали з вуха краба
У мужчины достали из уха краба / gulfnews.com

Осмотрев пациента, врач сообщил, что у него в ухе застрял живой краб. Несмотря на то, что он был довольно маленьким, неприятностей мужчине он доставил немало. Слуховой проход пациента сильно распух.

Чтобы не ухудшить ситуацию, морское существо удалили из уха путем эндоскопической операции. К этому методу прибегли для того, чтобы не ухудшить повреждения в ухе.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Российская блогерша Митрошина таки "ответила", чей Крым
6 января
971
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь ОАЭ Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 декабря 2019 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 664
30 декабря 2019 14:40 Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
Анастасія Лукашевська 421
26 декабря 2019 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
Вероніка Климська 482
25 декабря 2019 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
Анастасія Лукашевська 5329
25 декабря 2019 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
Анастасія Кушпіт 791
Новости
Больше новостей
Залиште відгук