В общежитии киевского университета вспышка COVID-19: болезнь обнаружили у студентов и коменданта
Вспышку коронавируса обнаружили в общежитии Киевского международного университета в Петропавловской Борщаговке. Известно, что в общежитии проживает много иностранных студентов.
В общежитии болезнь обнаружили в 7 человек, сообщает пресс-служба Киевской ОГА в фейсбуке.
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Очаг болезни обнаружили случайно, когда один из студентов потерял сознание. У него не было симптомов коронавируса, но тест все же решили провести и он оказался положительным.
26 апреля начали тестировать людей, с которыми контактировал больной, всего в общежитии проживают около 152 человек.
На сегодня протестовали 20 человек. Вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 27 апреля болезнь обнаружили в 6 жителей общежития и 1 коменданта.
В общежитии КиМУ вспышка коронавируса / Pinterest
В связи со вспышкой, общежитие КиМУ продезинфицировали и определили изолятором – на входе установили санитарно-карантинный пункт и ограничили вход посторонним лицам. В самом общежитии проводят ежедневный температурный скрининг, а передвижение жителей между этажами ограничили.
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