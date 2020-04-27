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В общежитии киевского университета вспышка COVID-19: болезнь обнаружили у студентов и коменданта

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В общежитии КиМУ вспышка коронавируса
В общежитии КиМУ вспышка коронавируса / Unsplash

Вспышку коронавируса обнаружили в общежитии Киевского международного университета в Петропавловской Борщаговке. Известно, что в общежитии проживает много иностранных студентов.

В общежитии болезнь обнаружили в 7 человек, сообщает пресс-служба Киевской ОГА в фейсбуке.

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Очаг болезни обнаружили случайно, когда один из студентов потерял сознание. У него не было симптомов коронавируса, но тест все же решили провести и он оказался положительным.

26 апреля начали тестировать людей, с которыми контактировал больной, всего в общежитии проживают около 152 человек.

На сегодня протестовали 20 человек. Вечером поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается,
– говорится в сообщении.

По состоянию на 27 апреля болезнь обнаружили в 6 жителей общежития и 1 коменданта.


В общежитии КиМУ вспышка коронавируса / Pinterest

В связи со вспышкой, общежитие КиМУ продезинфицировали и определили изолятором – на входе установили санитарно-карантинный пункт и ограничили вход посторонним лицам. В самом общежитии проводят ежедневный температурный скрининг, а передвижение жителей между этажами ограничили.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Киева Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Студенты Общежития Новости Здоровье Лечение Здоровье
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