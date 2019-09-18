В Одессе дети массово отравились в школьной столовой

В одной из одесских школ Суворовского района 86 детей не пришли на учебу. Они с температурой, диареей, тошнотой и тяжестью в желудке остались дома.

О происшествии стало известно из письма, которое поступило в Хаджибеевский отдел полиции из районной прокуратуры – в нем родители школьников просили проверить учебное заведение, в котором якобы отравились их дети.

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Родители говорят, им резко стало плохо после посещения школьной столовой. За последние несколько дней в инфекционную больницу госпитализировали уже 17 учеников. Им от 6 до 12 лет. У них обнаружили сальмонеллез.

Сальмонеллез – что это? Это острое инфекционное заболевание животных, птиц и людей, поражает желудочно-кишечный тракт и другие внутренние органы.

В школу уже наведались представители Госпродпотребслужбы. А в полиции открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм. Сейчас правоохранители устанавливают, что стало причиной заболевания детей.

Приходила госпотребслужба. Сейчас у нас будет санстанция, которая приведет в порядок столовую, класс, в котором дети заболели. Большинство детей родители оставили дома, потому что они что-то где-то услышали, что-то где-то увидели,

– сказала директор школы Наталья Иванова.

Комментарий директора школы и одной из мам: смотрите видео



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