В Одессе людей с подозрением на COVID-19 держат в одной палате: история пациента

В Одесской области подтвердили 5 случаев инфицирования COVID-19, еще у 4 людей подозревают коронавирус. Всех таких пациентов медики помещают в Одесскую городскую инфекционную больницу.

В одной из палат лежит 19-летний парень, у него как раз подозревают инфекцию. В одном помещении с ним – другой человек, у которого диагностировали пневмонию и тоже ждут результаты теста на COVID-19. Молодой одессит рассказал "Думской", что недавно вернулся самолетом из Европы, летел через Стамбул.

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Он везде проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры у него не обнаружили. Симптомы коронавируса у парня начали появляться впоследствии.

Вчера температура подскочила сразу до 39,5 градусов. Я ее сбил, но начался сухой кашель. Утром поехал в инфекционную больницу. Меня посмотрели, взяли пробы, но сказали, что тестов сейчас в Одессе нет,

– рассказал больной.

По его словам, дело в том, что тесты есть, однако на них нет сертификатов – поэтому их невозможно использовать для пациентов.



Бокс для людей, которые больны или имеют подозрение на коронавирус / Фото "Думская"

"Поэтому мои анализы отправили в Киев, сказали ждать 5 дней в боксе. С одной стороны, я сейчас могу подписать документ, что я отказываюсь от госпитализации и уйти отсюда на самоизоляцию. С другой, после этого ни одна больница меня не примет лечить, поэтому надо лежать", – пояснил парень.

Одессит рассказал также, что из окна своего бокса видит, как много людей приходит в больницу, впрочем, большинство из них просто не принимают.



Бокс для инфицированных коронавирусом в Одессе / Фото "Думская"

Кроме того, вместе с ним в одной палате находится еще один мужчина с подозрением на коронавирус. Он тоже прилетел из Стамбула и у него пневмония. Однако, у него ниже температура – чуть больше 37-ми градусов.

Врачи сказали, что мест в больнице нет. Сидим вдвоем и думаем, кто кого заразит,

– пожаловался юноша.

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Ему выписали парацетамол, антивирусное, антибиотик и противовоспалительный препарат. Все эти лекарства он купил сам.

Кроме того, по приезду в больницу ему бесплатно вкололи димедрол с жаропонижающим. У парня в то время температура тела поднялась до 40 градусов.

Оба пациенты надеются, что им хотя бы шторку повесят между кроватями.

Тем временем медики заходят в палату в защитных костюмах, перчатках и масках, которые затем выбрасывают в ведро в том же боксе. Пищу больным передают через окошко.



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