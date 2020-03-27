24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В Одессе людей с подозрением на COVID-19 держат в одной палате: история пациента

- Читати новину українською
Бокс для больных коронавирусом в Одессе / "Думская"

В Одесской области подтвердили 5 случаев инфицирования COVID-19, еще у 4 людей подозревают коронавирус. Всех таких пациентов медики помещают в Одесскую городскую инфекционную больницу.

В одной из палат лежит 19-летний парень, у него как раз подозревают инфекцию. В одном помещении с ним – другой человек, у которого диагностировали пневмонию и тоже ждут результаты теста на COVID-19. Молодой одессит рассказал "Думской", что недавно вернулся самолетом из Европы, летел через Стамбул.

Важно В Одесской области уже 5 случаев заражения коронавирусом: детали о больных

Он везде проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры у него не обнаружили. Симптомы коронавируса у парня начали появляться впоследствии.

Вчера температура подскочила сразу до 39,5 градусов. Я ее сбил, но начался сухой кашель. Утром поехал в инфекционную больницу. Меня посмотрели, взяли пробы, но сказали, что тестов сейчас в Одессе нет,
– рассказал больной.

По его словам, дело в том, что тесты есть, однако на них нет сертификатов – поэтому их невозможно использовать для пациентов.


Бокс для людей, которые больны или имеют подозрение на коронавирус / Фото "Думская"

"Поэтому мои анализы отправили в Киев, сказали ждать 5 дней в боксе. С одной стороны, я сейчас могу подписать документ, что я отказываюсь от госпитализации и уйти отсюда на самоизоляцию. С другой, после этого ни одна больница меня не примет лечить, поэтому надо лежать", – пояснил парень.

Одессит рассказал также, что из окна своего бокса видит, как много людей приходит в больницу, впрочем, большинство из них просто не принимают.


Бокс для инфицированных коронавирусом в Одессе / Фото "Думская"

Кроме того, вместе с ним в одной палате находится еще один мужчина с подозрением на коронавирус. Он тоже прилетел из Стамбула и у него пневмония. Однако, у него ниже температура – чуть больше 37-ми градусов.

Врачи сказали, что мест в больнице нет. Сидим вдвоем и думаем, кто кого заразит,
– пожаловался юноша.

Как лечат одессита с подозрением на COVID-2019

  • Ему выписали парацетамол, антивирусное, антибиотик и противовоспалительный препарат. Все эти лекарства он купил сам.
  • Кроме того, по приезду в больницу ему бесплатно вкололи димедрол с жаропонижающим. У парня в то время температура тела поднялась до 40 градусов.

Оба пациенты надеются, что им хотя бы шторку повесят между кроватями.

Тем временем медики заходят в палату в защитных костюмах, перчатках и масках, которые затем выбрасывают в ведро в том же боксе. Пищу больным передают через окошко.


Как различить симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Новости Одессы
Комментарии

Читайте также

сегодня , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Лікування 70338
сегодня , 14:18 Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
Новини України 11812
сегодня , 08:38 Коронавирус Covid-2019: последние новости
Медицина 189619
сегодня , 12:18 Коронавирус в Украине: уже заразились 218 человек
Лікування 111200
сегодня , 12:30 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
Інтернет 13417
сегодня , 14:30 Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Здорове життя 416145
сегодня , 17:20 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 47531
сегодня , 12:23 На Тернопольщине существенно возросло количество больных коронавирусом
Лікування 16750
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 20:00 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
сегодня 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
сегодня 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук